Krásný úsměv Lucie Bílé a už to jelo: „Kdybych byl kopáčem, denně bych pro tebe vykopal 5 km,“ zní

Každý člověk má nějaký ten svůj rituál nebo okamžiky, které jsou pro něj naprosto nezapomenutelné a mají určitou kouzelnou atmosféru. Pro oblíbenou zpěvačku... 08.02.2022, Sputnik Česká republika

Lucie Bílá se se svými fanoušky podělila o to, jak si užívá ráno na chalupě v Českém ráji, a hlavně proč má tato rána tak ráda.Kouzelnou a pohodovou atmosféru nenavozují pouze slova zpěvačky, ale také fotografie, kterou Lucie připojila. Pohodová teplá atmosféra dřevěné chaloupky a nezapomenutelný empatický pohled Lucie, který doslova hřeje.S takovým přáním se týden začíná mnohem snadněji, určitě tak tomu je i pro spoustu zpěvaččiných fanoušků, kteří Lucii popřáli totéž.„I vám milá Lucko přeji dobrý start do nového týdne a hezký den,“ napsala sledující Lubice Mladeková.„Děkuji i Vám, jste moc hodný a milý člověk,“ připojuje se Lucie Maťová.Někteří uživatelé ocenili právě ono teplo a dobrotu, které doslova z Lucie sálají.Mnozí ji také přáli hezký odpočinek a relax.„Krásné ránečko a nádherný a pohodový týden Lucko vám i vaší polovičce, tak si ho užívejte a relaxujte holubičky moje. Pokoj v duši vám přeje vaše Iva z Trnavy,“ napsala uživatelka ze Slovenska.Nesměly samozřejmě chybět ani komplimenty.„Lucinko, moc Vám to sluší, vy jste naše sluníčko!!!“ píše další sledující.„Lucko, Vy jste čím dál víc krásnější. Super týden,“ zní dál.Vyjádřili se však nejen fanynky, ale také fanoušci, a někteří by Lucii neváhali dokonce snést modré z nebe, nebo snad udělali to, co je možné.Lucie BíláLucie Bílá, vlastním jménem Hana Zaňáková, je známá a oblíbená česká zpěvačka a příležitostná herečka. Lucie s hudbou začala již v roce 1984 a ze zpěvačky v rockové kapele se postupně stala naprostou špičkou a nyní patří mezi nejvýraznější osobnosti českého šoubyznysu. Na svém kontě má již několik ocenění, například 20krát získala cenu Český slavík.V roce 2014 jí prezident Miloš Zeman udělil státní vyznamenání ČR – medaili Za zásluhy I. stupně. Kromě toho je i společnicí ve firmě FANTAZMA, spol. s r.o., která provozuje Divadlo Ta Fantastika.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

