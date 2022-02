https://cz.sputniknews.com/20220208/mate-uz-dost-klasickych-karbanatku-a-chcete-zmenu-zkuste-tyto-z-tresky-se-zlatavou-kurcickou-17515214.html

Máte už dost klasických karbanátků a chcete změnu? Zkuste tyto z tresky se zlatavou kůrčičkou

Máte už dost klasických karbanátků a chcete změnu? Zkuste tyto z tresky se zlatavou kůrčičkou

Treska patří mezi oblíbené ryby, které lze dostat v každém supermarketu. Můžete ji udělat na másle na pánvičce, v troubě, usmažit v trojobalu či přidat do salátů nebo slaných koláčů. Jako každá jiná ryba má i treska hodně bílkovin. Zkuste recept na tresčí karbanátky a uvidíte, že sklidíte mnoho pochval.Ingredience:750 g filé z tresky30 g krupice1 polévková lžíce mouky1 cibule2 stroužky česneku2 lžíce olejesůl, pepř, petrželPostup:Do mísy vložte filety z tresky, krupici a mouku. Podle chuti osolte a opepřete. Česnek prolisujte, cibuli nakrájejte na malé kostičky. K rybě přidejte zeleninu.Zapněte mixér. Počkejte, až se ingredience nadrtí do hladké konzistence. Mleté maso však hned po vypnutí mixeru nevyndávejte. Nechte jej 40 minut odpočívat, aby krupice nabobtnala a mletá ryba byla lepivější.Na dobře rozpálenou pánev nalijte rostlinný olej. Lžící tvarujte malé karbanátky a smažte je na středním plameni z každé strany dozlatova. Usmažené karbanátky přendejte z pánve na papírové utěrky, abyste je zbavili přebytečného oleje. Poté podávejte s vámi oblíbenou přílohou a zeleninou.Tip na přílohuA co zvolit ke karbanátkům jako přílohu? Vyzkoušejte smažené brambory. Máme pro vás několik tipů a triků, jak dosáhnout opravdu křupavého výsledku.Stojíte u pánve, těšíte se, jak si pochutnáte na křupavých brambůrcích a místo toho dostanete něco, co spíše připomíná kaši. Brambory se drobí a vám se zdá, jakoby byly spíše vařené.Tady je několik cenných rad kuchařů, kteří přesně vědí, jak usmažit brambory a dosáhnout oné křupavé kůrčičky. Vybírejte neškrobové odrůdy brambor. Pokud nevíte, o jaký druh brambor se jedná, dávejte přednost žlutým a červeným plodům s pevnou slupkou.Brambory opékejte na litinové pánvi s tlustým dnem, na pánve s nepřilnavým dnem zapomeňte. Takové nádobí bylo vytvořeno speciálně za účelem toho, aby v něm nic neshořelo, na křupavou kůrčičku tak můžete zapomenout.Správně krájejte brambory! Je jedno, na jaký tvar je nakrájíte – můžou to být kolečka, čtvrtky nebo plátky, důležité je, aby měly stejnou velikost. Poté, co jste brambory nakrájeli, namočte je do studené vody, aby se ztratil přebytečný škrob, následně je osušte papírovým ubrouskem.Smažíme na středním ohni asi 5 až 7 minut. Za tuto dobu se na spodní vrstvě vytvoří kůrčička. Poté dřevěnou vařečkou otočte brambory na druhou stranu a smažte je, až dokud nebudou hotové. Zakrývat je pokličkou není nutné.Solte brambory 5 až 7 minut před tím, než je odstavíte, nikdy ne dříve. Sůl totiž vytahuje vlahu a když posolíte syrové brambory, navlhnou a budou se lepit na pánev. Cibuli smažte zvlášť a k bramborám ji přidávejte pouze několik minut před koncem vaření. Natěmi zdobíme již hotové brambory! Když dvě minuty před koncem přidáte máslo, zesílíte tím chuť pokrmu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

