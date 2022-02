https://cz.sputniknews.com/20220208/necestujte-do-tater-hrozi-zde-obrovske-lavinove-nebezpeci-17531502.html

Necestujte do Tater! Hrozí zde obrovské lavinové nebezpečí

Pro Malou Fatru a Západní Tatry platí od úterý obrovské lavinové nebezpečí. K situaci se pro TASR vyjádřil ze Střediska lavinové prevence Horské záchranné... 08.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-08T13:32+0100

V případě, že velmi silně sněží a k tomu fouká silný vítr, vytváří se tak sněhové desky a polštáře, kterým stačí pouze minimální zatížení a už se mohou uvolnit. Jak pevné jsou tyto desky, se dá odhadovat velmi těžko. Na pětistupňové škále jsme v těchto místech už na čtvrtém stupni! Tato výstraha neplatí pro ostatní horské části Slovenska, zde se lavinové nebezpečí ohodnotilo na stupeň tři.V Západních Tatrách a na na Malé Fatře již třetí den velmi intenzivně sněží, sněhové pokrývky přibylo od 20 do 50 cm. Pavel Krajčí proto varuje všechny turisty, aby se těchto dvou oblastí vyvarovali a neriskovali tak toto velké nebezpečí.Krajčí se také vyjádřil k tomu, jak se odhaduje pevnost těchto sněhových polštářů a sněhových desek. Zdůraznil však, že není vůbec lehké stanovit, jak dlouho tyto desky vydrží a kdy způsobí lavinu.Zároveň dodal, že se i nadále očekávají spontánní laviny.Smrt pod lavinamiNedávno jsme informovali, že na polské straně Tater došlo k neštěstí, dva turisté zahynuli pod lavinami. Horská služba tehdy upozorňovala, že na horách platí třetí z pěti stupňů lavinového nebezpečí.Jeden člověk zemřel při sesuvu laviny do Doliny pěti polských ples. Tíha sněhu prolomila led na jednom z jezer a záchranáři museli jednoho člověka zahraňovat z jezera. Bohužel se ho ale nepodařilo zachránit. Lavina strhla ještě jednoho turistu, tomu se však naštěstí nic nestalo.K dalšímu neštěstí došlo v oblasti hory Kasprowy Wierch, kde lavina strhla lyžaře, který se v tu dobu nacházel mimo vyznačené trasy. Bohužel lyžař svým zraněním podlehl po převozu do nemocnice.Horská služba zdůrazňuje, že lidé často podceňují situaci na horách, zejména když platí druhý nebo třetí stupeň lavinového nebezpečí, přičemž škála je pětibodová. Polská horská služba spolu s polskými médii psala, že by se lidé měli zdržet výletů do hor a turistiky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

