„Nepotřebujeme to." Ministerstvo zahraničí RF uvedlo, proč Rusko nemá zájem o plynovou krizi v EU

„Nepotřebujeme to.“ Ministerstvo zahraničí RF uvedlo, proč Rusko nemá zájem o plynovou krizi v EU

Rusko nemá zájem o plynovou krizi v EU, zvyšuje dodávky plynu, pokud je to možné, a přísně plní všechny své smluvní závazky, prohlásil v rozhovoru pro Sputnik... 08.02.2022

2022-02-08T11:22+0100

2022-02-08T11:22+0100

2022-02-08T11:22+0100

„Nejsou ničím odůvodněná prohlášení o údajné zainteresovanosti Ruska na plynové krizi v EU. Je to fakticky další příklad protiruské propagandy. Nadměrně vysoké ceny zužují poptávku a podkopávají tím důvěru k plynovému odvětví vcelku. To vůbec nepotřebujeme. Proto ruští dodavatelé přísně plní všechny své smluvní závazky, a dokonce se snaží dodávky zvyšovat,“ řekl diplomat.Otázka plynovodu Nord Stream 2Rusko je ochotné plnit evropská pravidla při certifikaci plynovodu Nord Stream 2, počítá ale s tím, že se nebude dávat do umělých souvislostí, prohlásil Pankin.RF nejednou prohlásila, že projekt plynovodu Nord Stream 2, proti němuž aktivně vystupují USA, které prosazují v Evropě svůj zkapalněný zemní plyn, a také Ukrajina, která se obává, že přijde o tranzit, je pro Evropu výhodný, a vyzvala, aby se o něm nemluvilo v kontextu jakékoli politizace. Moskva také prohlásila, že hodlá pokračovat v tranzitu plynu přes Ukrajinu.Plynová krize v EvropěEvropa narazila v minulém roce na značný růst cen plynu, a v důsledku toho i cen elektřiny. Mělo to mj. za následek, že některé podniky a rodiny mohou jen těžko platit patřičné účty. Úřady EU musely podniknout opatření na jejich podporu, která se odhadují na miliardy eur.Rusko je největším dodavatelem plynu do Evropy a exportuje ho především podle dlouhodobých smluv. Ty obsahují obyčejně formuli, podle níž se stanoví cena plynu na příští měsíc nebo rok. A při nákupu plynu podle spotových kontraktů závisí cena na krátkodobých kolísáních trhu, která byla v druhé polovině roku 2021 a na začátku roku 2022 dost značná.Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol obvinil 12. ledna Rusko z komplikování těžké situace na evropském energetickém trhu, oznámila agentura Bloomberg. Prohlásil, že by Rusko mohlo zvýšit dodávky nejméně o jednu třetinu ve srovnání s nynějšími objemy, tedy o tři miliardy kubíků měsíčně.Vicepremiér RF Alexandr Novak později podotkl, že Gazprom a Rusko nenesou vinu na evropské energetické krizi. Prezident Vladimir Putin předtím poukázal na to, že Rusko nemá k této krizi žádný vztah – Evropané si sami vytvořili problémy s cenami plynu. Novak vysvětlil, že Evropská komise prováděla cílevědomou politiku odmítnutí dlouhodobých smluv kvůli spotovým, podobné dodávky však směřují tam, kde jsou ceny vyšší, a nezaručují ani střednědobou předvídatelnost. Rusko je ochotné zvyšovat těžbu a dodávky plynu do Evropy, Gazprom však potřebuje dlouhodobé smlouvy, protože budou nutné velké investice, podotkl Novak.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

