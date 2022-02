https://cz.sputniknews.com/20220208/novy-jihokorejsky-serial-all-of-us-are-dead-ceka-pokracovani-reziser-prozradil-zajimave-spojlery--17522466.html

Nový jihokorejský seriál All of Us Are Dead čeká pokračování, režisér prozradil zajímavé spojlery

Nový jihokorejský seriál All of Us Are Dead čeká pokračování, režisér prozradil zajímavé spojlery

Poté, co se na obrazovkách objevila seriálová senzace Hra na Oliheň se svým ponětím kapitalizmu v posledním stádiu rozvoje, se objevil nový krvavý trhák z... 08.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-08T08:33+0100

2022-02-08T08:33+0100

2022-02-08T08:33+0100

svět

seriál

netflix

sledovanost

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/17420387_0:115:1921:1195_1920x0_80_0_0_07307e603847a2c20ef5eeadee6b74cb.jpg

Seriál o zombie se po sedmi dnech od své premiéry, která se uskutečnila 28. ledna, vyšplhal v USA do první desítky Netflixu. Korea se tak stala absolutním lídrem co do neanglojazyčného kontentu, který válcuje žebříčky Netflixu.Dvanáctidílný seriál nám vypráví příběh skupiny dospívajících, kteří se ocitli v pasti „zombie apokalypsy“ na střední škole a snaží se zachránit před útoky zombie.Režisér seriálu Lee Jae-kyu je samozřejmě nadšený z takového úspěchu a již teď prozradil, že se můžeme těšit na pokračování. V rozhovoru pro noviny Korea Herald režisér uvedl, že schválně nechal v seriálu prostor proto, aby mohla být natočena i druhá řada.„Zatímco první řadu je možné chápat jako prezentaci přežití lidstva, to druhá řada může vyprávět o přežití zombie. Doufám, že představím divákům ještě jednu řadu,“ uvedl režisér.Režisér se rovněž přiznal, že při natáčení u něj vznikly určité komplikaci, vždyť on skončil střední školu již před více než 30 lety. Je proto logické, že některé činy mládeže může jen těžce pochopit dospělý člověk. Lee proto uvedl, že musel vše pečlivě probrat s herci, kteří jsou téměř všichni v odpovídajícím věku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220203/novy-jihokorejsky-serial-se-dostal-do-svetove-spicky-netflix-kritik-odhalil-tajemstvi-uspechu-17453197.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

seriál, netflix, sledovanost