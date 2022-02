Oznámila to nevšedním způsobem. Slovenská královna Instagramu Plačková bude maminkou

https://cz.sputniknews.com/20220208/oznamila-to-nevsednim-zpusobem-slovenska-kralovna-instagramu-plackova-bude-maminkou--17537192.html

V minulosti se již několikrát spekulovalo o tom, že Zuzana Plačková a René Strausz čekají první společné miminko, vždy se však ukázalo, že jde jen o drby. 08.02.2022, Sputnik Česká republika

Královna slovenského Instagramu se mnohokrát vyjádřila, že je nejvyšší čas na to, mít rodinu, ale čekala, až oslaví třicáté narozeniny. A nakonec se to stalo.Dojemné video, věnované radostné zprávě, hvězda sdílela na instagramovém účtu.Se svým vyvoleným si mysleli, že na dovolené v Mexiku jsou jen sami dva, ale jak se ukázalo, byli tam ve trojici. Právě během toho, jak si společně užívali v exotice, si Zuzana udělala těhotenský test, který vyšel pozitivně a následně jej ukázala Renému. Ten nemohl uvěřit vlastním očím.„To nejkrásnější, co se nám v životě mohlo stát. Naše dlouhé vytoužené. Budeme rodiče,” napsala Zuzana na Instagramu ke zveřejněnému videu, které zachycuje, jak oznámila tuto novinku Renému, jejich společné dojetí či ultrazvuk u lékaře.Zadržení Plačkové a StrauszeKrálovnu slovenského Instagramu Zuzanu Plačkovou a jejího manžela Reného Strausze loni zadržela policie. Oba byli následně obviněni z drogové trestné činnosti a členství ve zločinecké skupině. Prokurátor podal návrh na vazební stíhání podnikatelky, jejího manžela a několika dalších osob.„Během domovních prohlídek zajistili policisté více než devět kilo metamfetaminu, z nichž by se dalo vyrobit minimálně 90 tisíc jednorázových dávek drogy. Zajistili i zbraně, střelivo, cigarety a více než 70 000 eur,“ stálo v oficiálním vyjádření slovenské policie.Plačková a dalších čtrnáct lidí bylo nakonec obviněno. Média totiž uvádí, že se v domě Plačkové a Strausze našlo šest mobilních telefonů, notebook a občanský průkaz na jméno Mário Herák. TV Markíza navíc tvrdí, že tuto instagramovou královnu měla odposlouchávat tamní policie. Plačková si spolu se svým manželem ale stojí za tím, že drogy neberou a ani je neprodávají.Uvádělo se, že obviněným hrozí vysoké tresty. Dokonce se dříve spekulovalo o tom, že by Plačkovou mohlo čekat doživotí. Soud nakonec rozhodl, že manželé zůstávají stíhaní na svobodě, protože soudce nepokládal důkazy dostatečné k tomu, aby skončili ve vazbě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

