Polsko bude platit za neuposlechnutá nařízení. EK začne strhávat pokuty



Evropská komise oficiálně oznámila Polsku, které odmítá zaplatit pokuty uložené Soudním dvorem EU za důl Turów, že tyto částky budou vzaty z finančních...

Srážky se týkají pokut za období od 20. září do 19. října 2021. Unijní soud od 20. září vyměřil Polsku pokuty, které k dnešnímu dosahují výše 60 milionů eur.Očekává se, že první částka se bude pohybovat kolem 15 milionů eur. Evropská komise zdůraznila, že tak postupuje v souladu s ustanoveními finančního nařízení EU, které tyto srážky stanoví v případě, že členský stát EU nezaplatí uložené pokuty sám. Není však určeno, zda Polsku budou strženy peníze třeba ze strukturálního nebo zemědělského fondu.EK zdůraznila, že bude od Polska vyžadovat i ostatní dlužnou částku. Pokud i nadále bude Polsko odmítat zaplatit, bude EK opět nucena strhnout tyto peníze z fondů. Polsko má pokutu zaplatit i přesto, že ČR již stáhla žalobu.Bariéra je dokončenaPortál TVP také uvedl, že v současné době byla dokončena stavba bariéry, která má zamezit odtoku podzemních vod z českého území. Tato stavba vyšla na 90 milionů korun. Na tom, jak tato bariéra bude vypadat, se dohodla česká strana při zahraničních rozhovorech. Nyní česká strana testuje, jak kvalitní tato bariéra je.Proti této bariéře však vystupují zástupci Greenpeace, kteří namítají, že zásoby vody na českém území takto ochráněny nebudou. Stoupenci této organizace plánují, že podají stížnost k EK, že česká strana ujednala nedostatečnou dohodu. S bariérou nesouhlasí také Milan Starec ze Sousedského spolku Uhelná. Na obec Uhelnou má provoz dolu obrovské dopady.Problematika dolu TurówV roce 2021 na základě české žaloby Evropský soud nařídil Polsku, aby okamžitě zastavilo veškeré práce v dole Turów, který se nachází v blízkosti českých hranic. Česká strana protestovala proti plánovanému rozšíření dolu, protože by mohlo snížit hladinu podzemní vody, způsobit problémy se zásobováním vodou v okolí a poškodit životní prostředí. Soud EU později nařídil Polsku, které jeho rozhodnutí nikdy nesplnilo, aby platilo pokuty ve výši 500 000 eur denně, dokud nebude těžba v dole zastavena. Polsko však peníze nezaplatilo. Český premiér Petr Fiala a polský premiér Mateusz Morawiecki podepsali ve čtvrtek v Praze dohodu o podmínkách provozu dolu Turów. Fiala rovněž uvedl, že Česká republika stáhne žalobu na Varšavu u Soudního dvora EU poté, co dosáhne kompromisu ohledně dolu Turów.

