Porazí Babiše jen Slovák? Generál Pavel lanaří do svého týmu lidi Čaputové

Lepšolidi ví, kdo bude příštím prezidentem České republiky. A mají nahnáno. Kalousek to vzdal a generál Pavel to nedává. Pomůže Slovensko? 08.02.2022, Sputnik Česká republika

Budou se na Pražském hradě místo trdelníků prodávat koblihy? Tak přesně tyto obavy má pražská kavárna. Vystřízlivěla z vítězství v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny, a teď se bojí o Pražský hrad.Skandálně známý web Forum 24 zveřejnil zprávu, podle které jediný zachránce republiky před návratem k moci Andreje Babiše generál Petr Pavel nemá šanci. A Babiš míří k prezidentskému křeslu a nové imunitě proti soudnímu stíhání.„Průzkum agentury Kantar CZ pro Týdeník FORUM vrhá poměrně nemilosrdné světlo na současné rozložení sil mezi uvažovanými kandidáty. Ukazuje, že pozice Andreje Babiše je na počátku dlouhého volebního klání relativně silná, a naopak výsledky jeho protikandidátů z demokratického tábora zatím příliš přesvědčivé nejsou. Nejsmutnějším zjištěním je ale to, že demokratičtí kandidáti, kteří jsou většinově přijatelní, nejsou dostatečně známí," lká šéfredaktor serveru Pavel Šafr.V číselném vyjádření by Andreje aktuálně volilo 26 procent dotázaných, Petra Pavla 15 procent dotázaných. Slabota. I když generál Pavel se to snažil zlehčit, že když zvládl debatu s náčelníkem ruského generálního štábu, tak si Babiše namaže na toustový chleba.Nenamaže. A má asi pořádně staženou humusku strachy, že Babiše neporazí, jinak by neprosil o pomoc Slovensko. Teda, ne celé Slovensko, ale politického experta, který umí čarovat s voliči a vyhrál Zuzaně Čaputové prezidentskou volbu.Poradce pro komunikaci Čaputové Martin Burgr oznámil, že vstupuje do týmu Petra Pavla. „Rozhodl jsem se přijmout nabídku od generála Pavla. Těším se na spolupráci s ním a jeho týmem," prohlásil Burgr, který je zároveň zakladatelem Akademie kritického myšlení.Jen tak pro pořádek. Burgr není jediný muž Čaputové, který bude pomáhat Pavlovi. Již loni se do jeho týmu zapojil Michal Repa, který je také generálův poradce pro komunikaci v kampani.Generál si asi myslí, že původem Slováka Babiše může porazit jen slovenský tým poradců. Nebo to je nějaká pověrčivost? Ono totiž není jasné, jestli komunikační fígle slovenských expertů fungují v českém prostředí.O sázce generála Pavla na Slovensko a je-li už vítěz prezidentské volby předem jasný Sputnik hovořil s politologem Tomášem Doležalem.„Určitě ne, jelikož jednak neznáme definitivní a konečný počet všech kandidátů – tedy nikoli zájemců o kandidaturu, ale skutečných kandidátů, kteří splní zákonné podmínky kandidatury, tedy budou disponovat buď podpisy 20 poslanců, 10 senátorů nebo 50 000 občanů.A i to by ještě nestačilo, protože karty budou jasněji rozdány až po prvním kole, kdy budou známí finalisté volby – a v prvním kole může klidně vypadnout kandidát, který by měl ve druhém kole teoreticky nejvyšší šanci na výhru, pokud by se do souboje s některým s opravdových finalistů kvalifikoval.Jde o statisticko-politologický pojem Condorcetovo kritérium, resp. Condorcetův vítěz. Což znamená, že ve většinovém volebním systému v určité volbě existuje takový kandidát, který vyhraje v souboji s jakýmkoli jiným kandidátem v téže volbě, pokud se utkají pouze oni dva, tedy v případě volby českého prezidenta ve druhém kole volby. Tedy takový kandidát, který by vyhrál proti jakémukoliv jinému kandidátovi, kdyby kandidovali jen oni dva. Ovšem takový kandidát nemusí existovat vždy, což bývá označováno jako Condorcetův volební paradox. Anebo, což může být právě případ české prezidentské, a v podstatě jakékoli dvoukolové volby, existovat teoreticky může, ale nemusí postoupit do druhého kola.Proto v obdobných rozhovorech vždy zdůrazňuji, že ve volbě českého prezidenta je do jisté míry rozhodující první, nikoli až druhé kolo – respektive to, jakou podobu má sestava všech kandidátů z hlediska toho, jaký elektorát oslovují ve smyslu pravo-levého ideologického dělení a sympatií k jednotlivým subjektům v českém politickém spektru,“ míní expert.Generál Pavel si povolal ze Slovenska politického marketéra, který na Bratislavský hrad dovedl Zuzanu Čaputovou. A né jednoho. Budou v českém prostředí fungovat slovenské rady?„Nikoli, anebo jen velmi minimálně a okrajově. Jakýkoli volební systém a jakákoli volba je tzv. závislou proměnnou, tedy že vychází ze společensko-politické a sociodemografické reality v daném čase a v dané konkrétní zemi, kde se odehrává – a samozřejmě z toho, kdo (a proti komu) ve většinovém volebním systému kandiduje, respektive i z toho, jakého kandidáta podporují rozhodující politické síly. Marketing je potom už pouze pověstnou třešničkou na dortu – a není třeba jej importovat ani ze zahraničí, i u nás máme funkční politicko-marketingové agentury.A je otázkou, zda Zuzana Čaputová poslední slovenské prezidentské volby vyhrála jen a pouze díky marketingu, anebo jestli nebyly důležitější spíše politické okolnosti a souvislosti této volby, kdy vedle sebe v prvním kole kandidovali dva národně-konzervativní kandidáti Štefan Harabin a Marián Kotleba, kteří dohromady získali 25 procent hlasů, ale nepostoupil ani jeden z nich, ale sociální demokrat Maroš Šefčovič s 18 procenty. Kdyby se ovšem Harabin a Kotleba dohodli na kandidatuře pouze jednoho z nich, vybraný kandidát by do druhého kola postoupil a mohl by být pro Zuzanu Čaputovou mnohem těžším soupeřem než středový eurokomisař Šefčovič," říká pan Doležal.Připomeňme jen, že Marián Kotleba se stal banskobystrickým županem před lety právě ve dvoukolové většinové volbě.Koho vidíte jako největšího konkurenta Andreje Babiše v prezidentské volbě?„To nelze říci v této chvíli, kdy neznáme podobu konečného pole kandidátů – zejména v tom smyslu, kolik kandidátů bude pocházet z myšlenkového a politického prostředí současné vládní koalice. Čím více jich bude, tím vyšší je možnost, že se do druhého kola proti Andreji Babišovi (pokud bude kandidovat) nedostane ani jeden z nich. A pak velmi rostou šance kandidáta, který by pocházel právě z národního, konzervativního, euroskeptického prostředí, které politicky reprezentuje nejvíce hnutí SPD.Zde vidím největší konkurenci pro Andreje Babiše, protože takový kandidát má sílu a šanci oslovit i voliče a sympatizanty Andreje Babiše, resp. hnutí ANO a jeho tradiční elektorát rozdělit. Liberální provládní kandidát takovou šanci prakticky nemá," míní politolog Tomáš Doležal.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2022

