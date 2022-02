https://cz.sputniknews.com/20220208/projev-generalniho-prokuratora-sr-zaznel-ministr-obrany-se-do-nej-ale-poradne-obul--17538428.html

Projev generálního prokurátora SR zazněl, ministr obrany se do něj ale pořádně obul

Poslanci Národní rady Slovenské republiky neschválili žádost generálního prokurátora Maroše Žilinky o vystoupení v plénu k hlasování o schválení Dohody o... 08.02.2022, Sputnik Česká republika

„Vlastní názor a vůle člověka jsou vlastně jeho čest,“ uvádí se na závěr v příspěvku.Místopředseda Směru Juraj Blanár dostal na základě rozhodnutí poslaneckého grémia možnost přečíst projev, který měl přednést generální prokurátor Maroš Žilinka. Situace v parlamentu se poté uklidnila. Žilinka v projevu uvádí, že dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky, která nebyla platnosti 18. října 1968, byla výhodnější než ta, která je nyní v parlamentu na odsouhlasení. Také tvrdí, že interpretační vyhlášení prezidentky právně nezavazuje Spojené státy, nakolik to není uvedeno v dojednané dohodě, ani v její preambuli, ani v jednotlivých článcích, ani to jednoznačně neplyne z jejího obsahu.Žilinka v projevu poukazuje na nedostatky dohody, podrobně jich rozebírá v 26 bodech. Zmiňme, že projev má asi 25 stran. Žilinka na několika místech svého projevu uvádí, že dohoda narušuje suverenitu Slovenské republiky. „Jsem přesvědčen, že tuto dohodu, jak Vám byla předložena, by Slovenská republika neměla uzavřít se žádný státem,“ uvádí se v závěru projevu Žilinky. Zmiňme, že Blanár projev četl hodinu a tři čtvrtě.Projev Žilinky kritizoval slovenský ministr obrany Jaroslav Naď, podle Nadě tam měl Žilinka tolik chyb, až ho děsí, že je generálním prokurátorem. „Pan Žilinka začal svoji prezidentskou kampaň“, řekl Naď. „Ten člověk je strašně dezorientován v mezinárodním prostředí," doplnil. Mimořádná schůze k Dohodě o spolupráci v oblasti obrany mezi SR a USA začala dnes, v úterý odpoledne. Dohodu již odsouhlasila vláda, slovenský ministr obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) spolu s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem v pátek ve Washingtonu podepsali dohodu o obranné spolupráci. Oba vládní představitelé deklarovali, že dohoda neohrožuje suverenitu a svrchovanost Slovenska. Dohodu ještě musí schválit parlament a ratifikovat prezidentka Zuzana Čaputová.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

usa

maroš žilinka, usa, projev, parlament