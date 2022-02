https://cz.sputniknews.com/20220208/sef-ukrajinske-diplomacie-kuleba-oznacil-cesko-slovensko-a-rakousko-za-skutecne-pratele-ukrajiny-17530731.html

Šéf ukrajinské diplomacie Kuleba označil Česko, Slovensko a Rakousko za skutečné přátele Ukrajiny

„Je velmi důležité mít přátele. Opravdoví přátelé se projevují v době krize. To, o čem jsme se ty dva dny bavili, s jakými myšlenkami pojedou naši kolegové a na jakých tématech budou pracovat – to je důkaz, že Česká republika, Rakousko a Slovensko jsou opravdoví přátelé Ukrajiny,“ prohlásil šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba na společné tiskové konferenci s ministry zahraničí Rakouska, Slovenska a České republiky Alexandrem Schallenbergem, Ivanem Korčokem a Janem Lipavským v Kyjevě.Šéf ukrajinského ministerstva zahraničí poděkoval svým kolegům za souhlas přijet na Ukrajinu ve slavkovském formátu a právě teď.Kuleba podle svých slov během jednání poděkoval České republice za pomoc v obranném sektoru, projednal možnosti takové podpory ze Slovenska. V případě Rakouska šlo o humanitární projekty.Šéfové ministerstev zahraničí Rakouska, Slovenska a České republiky v pondělí přijeli na dvoudenní návštěvu Ukrajiny. Jejich cesta zahrnovala i návštěvu ovládané Kyjevem části Luhanské oblasti.Jan Lipavský na konferenci uvedl, že Česká republika, Slovensko a Rakousko podporují územní celistvost Ukrajiny a jsou s ní solidární v její evropské volbě.„My, ministři zahraničí Rakouska, České republiky a Slovenska, jsme přijeli do Kyjeva, abychom podpořili Ukrajinu v její evropské volbě, abychom dokázali podporu její územní celistvosti,“ uvedl.Šéf české diplomacie dodal, že pokud si Ukrajina zvolila evropskou cestu, pak je nutné se hýbat tímto směrem. Ministr také ujistil, že Česká republika podporuje Ukrajinu na její cestě do NATO.Podotkl, že jde o proces, jsou určité kroky, které je potřeba udělat. Podle Lipavského by Česká republika chtěla do tohoto procesu stále blíže zapojovat Ukrajinu.Symbolická pomocV pondělí ministři zahraničí České republiky Jan Lipavský, Slovenské republiky Ivan Korčok a ministr zahraničí Rakouska Alexander Schallenberg navštívili Donbas. Slovenský a český ministr zahraničí se vyslovili pro diplomatické řešení situace.Slovenský ministr Korčok na svém účtu na Facebooku uvedl, že se přesvědčil o tom, že konflikt na Ukrajině pořád trvá a zatím se ho nepovedlo vyřešit.„Slovensko vždy vyzývalo k diplomatickému řešení tohoto konfliktu. Jen překročit linii kontaktu je pro tyto lidi neskutečně složité. Jakékoliv mezilidské kontakty, například nákupy nebo návštěvy u lékaře, jsou komplikované. Jsem rád, že Slovensko se snaží v této oblasti konkrétně pomáhat. Dlouhodobě podporujeme poskytování zdravotní péče ve Stanici Luhanské a dnes jsem odevzdal symbolický šek v hodnotě 50 000 eur organizaci Mezinárodní zdravotnická pomoc, která provozuje místní zdravotnický modul. Tato základní zdravotnická péče je využívána právě lidmi, kteří kontaktní linii přecházejí,“ napsal Korčok na svém účtu na Facebooku.Symbolickou pomoc předal také český ministr zahraničí Jan Lipavský. Zástupcům ukrajinského Červeného kříže dnes předal balíčky s první pomocí. Celkově jich přivezl 500. Další, větší zásilka, bude odeslána na Ukrajinu později.„Jsem velmi rád, že tato pomoc pomůže,“ řekl Lipavský. „Doufám, že nepůjde o lidmi způsobenou událost,“ uvedl Lipavský.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

