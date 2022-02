Snad každý čas od času přemýšlí, co si dnes uvaří. Máme pro vás další perfektní tip na přípravu brambor, které si můžete dát jednak jako přílohu, bude to ale... 08.02.2022, Sputnik Česká republika

Smažené brambory s cuketou? Budete se olizovat až za ušima!

Snad každý čas od času přemýšlí, co si dnes uvaří. Máme pro vás další perfektní tip na přípravu brambor, které si můžete dát jednak jako přílohu, bude to ale také výborné hlavní jídlo, a to nejen pro vegetariány.