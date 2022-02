Snaha Ukrajiny stát se členem NATO neohrožuje Rusko, prohlásil slovenský ministr zahraničí v Kyjevě

https://cz.sputniknews.com/20220208/snaha-ukrajiny-stat-se-clenem-nato-neohrozuje-rusko-prohlasil-slovensky-ministr-zahranici-v-kyjeve-17530567.html

Podle slovenského ministra zahraničních věcí a evropských záležitostí Ivana Korčoka nepředstavuje snaha Ukrajiny stát se členem Severoatlantické aliance hrozbu... 08.02.2022, Sputnik Česká republika

Korčok sdělil, že v souvislosti s nynějším napětím by rád připomněl jednu věc. Konstatoval, že argumentu, že snaha Ukrajiny stát se členem NATO ohrožuje Rusko, nerozumí. Pokračoval s tím, že v roce 2014, kdy byl „anektován“ Krym a začala válka v Donbasu, to nemělo nic společného s aspiracemi Ukrajiny na členství v NATO. Tehdy se podle něj vědělo, že se mluví o dohodě o volném obchodu mezi Ukrajinou a EU.Poznamenal, že Ukrajina již udělala mnoho na cestě k euroatlantické integraci, ale k získání akčního plánu členství do NATO je zapotřebí konsenzus všech členů aliance.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Ukrajinské úřady zahájily v dubnu roku 2014 vojenskou operaci proti samovyhlášeným DLR a LLR, které vyhlásily nezávislost po státním převratu v Kyjevě v únoru roku 2014. Podle nejnovějších údajů OSN se stalo oběťmi konfliktu asi 13 tisíc lidí. Otázka urovnání situace na Donbasu se projednává mj. na schůzkách kontaktní skupiny. I po dosažení dohod o příměří však pokračují přestřelky, v DLR bylo hlášeno ostřelování obytných čtvrtí ukrajinským těžkým dělostřelectvem.Situace s KrymemKrym se stal ruským regionem v březnu 2014 na základě referenda po převratu na Ukrajině. V referendu se pro připojení k Rusku vyslovilo 96,77 procenta voličů na Krymu a 95,6 procenta v Sevastopolu. Ukrajina stále považuje Krym za své vlastní, ale dočasně okupované území a mnoho západních zemí v tom Kyjev podporuje. Ruské vedení opakovaně prohlásilo, že obyvatelé Krymu hlasovali demokraticky, v plném souladu s mezinárodním právem a Chartou OSN, pro sjednocení s Ruskem. Podle ruského prezidenta Vladimira Putina je otázka Krymu „nadobro uzavřena“.Ruská strana opakovaně vysvětlovala své obavy ze vstupu Ukrajiny do NATO. Pokud Ukrajina vstoupí do NATO a pokusí se získat zpět Krym silou, jak je uvedeno v její vojenské doktríně, mohlo by to vyvolat vojenský konflikt, do něhož by byla zapojena i aliance. Na tiskové konferenci po jednání se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem v Moskvě se ruský prezident Vladimir Putin opět dotkl tohoto tématu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

