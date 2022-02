https://cz.sputniknews.com/20220208/soudni-dvur-eu-pripad-turow-zrusil-polsko-se-proti-strhavani-penez-z-fondu-eu-odvola-17539599.html

Soudní dvůr EU případ Turów zrušil, Polsko se proti strhávání peněz z fondů EU odvolá

Soudní dvůr EU v Lucemburku v úterý informoval, že v souvislosti s usmířením české a polské strany ve věci dolu Turów, se případem přestal zabývat. 08.02.2022, Sputnik Česká republika

Evropská komise avšak oficiálně oznámila Polsku, které odmítá zaplatit pokuty uložené Soudním dvorem EU za důl Turów, že tyto částky budou vzaty z finančních prostředků Evropské unie pro Varšavu. V první části dluhu to představuje asi 15 milionů eur.Srážky se týkají pokut za období od 20. září do 19. října 2021. Unijní soud od 20. září vyměřil Polsku pokuty, které k dnešnímu dosahují výše 60 milionů eur.Očekává se, že první částka se bude pohybovat kolem 15 milionů eur. Evropská komise zdůraznila, že tak postupuje v souladu s ustanoveními finančního nařízení EU, které tyto srážky stanoví v případě, že členský stát EU nezaplatí uložené pokuty sám. Není však určeno, zda Polsku budou strženy peníze třeba ze strukturálního nebo zemědělského fondu.EK zdůraznila, že bude od Polska vyžadovat i ostatní dlužnou částku. Pokud i nadále bude Polsko odmítat zaplatit, bude EK opět nucena strhnout tyto peníze z fondů. Polsko má pokutu zaplatit i přesto, že ČR již stáhla žalobu.Polsko se odvoláPolsko se hodlá odvolat vůči vyčtení pokuty za Turów z financování EU, uvedl mluvčí vlády Piotr Müller.Kauza TurówV roce 2021 na základě české žaloby Evropský soud nařídil Polsku, aby okamžitě zastavilo veškeré práce v dole Turów, který se nachází v blízkosti českých hranic. Česká strana protestovala proti plánovanému rozšíření dolu, protože by mohlo snížit hladinu podzemní vody, způsobit problémy se zásobováním vodou v okolí a poškodit životní prostředí. Soud EU později nařídil Polsku, které jeho rozhodnutí nikdy nesplnilo, aby platilo pokuty ve výši 500 000 eur denně, dokud nebude těžba v dole zastavena. Polsko však peníze nezaplatilo. Český premiér Petr Fiala a polský premiér Mateusz Morawiecki podepsali ve čtvrtek v Praze dohodu o podmínkách provozu dolu Turów. Fiala rovněž uvedl, že Česká republika stáhne žalobu na Varšavu u Soudního dvora EU poté, co dosáhne kompromisu ohledně dolu Turów.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

