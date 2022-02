https://cz.sputniknews.com/20220208/tento-vsemi-oblibeny-napoj-dokaze-vyrazne-snizit-hladinu-spatneho-cholesterolu-17512921.html

Tento všemi oblíbený nápoj dokáže výrazně snížit hladinu špatného cholesterolu

Tento všemi oblíbený nápoj dokáže výrazně snížit hladinu špatného cholesterolu

K navýšení hladiny cholesterolu dochází, když je v krvi příliš mnoho tukových látek. Vede to k zablokování krevních cév, jehož následkem může být zvýšení... 08.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-08T07:36+0100

2022-02-08T07:36+0100

2022-02-08T07:36+0100

zdraví

cholesterol

výzkum

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/15/12682985_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f41ec6eefb2fca8b9488fe19c4ca9bc4.jpg

Pro vysoký cholesterol je charakteristická absence příznaků, kvůli čemuž je obtížně rozpoznatelný. Pokud se ale člověku tukové látky shromažďují v krvi, mohou pak vyvolat vážné zdravotní potíže, proto je důležité, aby úroveň cholesterolu byla pod kontrolou. Jedním ze způsobu pro dosažení tohoto cíle je snadná dietní úprava, tvrdí portál Express.Cholesterol ukazuje na celkové množství látek v krvi. Existuje „dobrý“ a „špatný“ cholesterol.„Špatný“ cholesterol může zavinit zvýšení rizika výskytu srdečních chorob a mrtvice, vysvětluje NHS.Existuje ovšem i „dobrý“ cholesterol, jenž pomůže se zbavit svého „špatného“ protějšku.Horkým nápojem, který dokáže neutralizovat tento problém, je černý čaj.Černý čaj není jen základem pohodlí, ale také má dobrý vliv na cholesterol, jehož účinky byly zkoumány a popsány na portálu Journal of Nutrition.Studie sledovala sedm mužů a osm žen s vysokou hladinou cholesterolu.Pro řádný výzkum účinků byly do výzkumu kromě čaje zahrnuty také další nápoje.Kontrolní nápoj byl zvolen tak, aby barvou a chutí připomínal čaj.Později byl do tohoto nápoje také přidán kofein v množství odpovídajícímu jeho množství v čaji.Účastníci v průběhu tří týdnů dodržovali pitný režim, pili pět porcí nápoje denně.Ve výsledcích tohoto výzkumu se ukázalo, že těchto pět porcí denně přispělo ke snížení celkového cholesterolu o 6,5 procent. Pokud tedy jde o tzv. „špatný“ cholesterol, tak ve studii je zaznamenán pokles o 11,1 procent.Vědci dospěli k závěru, že zahrnutí černého čaje do jídelníčku, jenž ovšem má středně nízký obsah tuku, může snížit jak celkový, tak i „špatný“ cholesterol o zřetelné množství.Ve studii se podotýká také to, že snížením cholesterolu může čaj snížit i riziko ischemické choroby srdeční.Jedna věc, kterou je třeba vzít v úvahu, je skutečnost, že se nejednalo o rozsáhlou studii, jelikož výzkum zahrnoval pouze 15 lidí.Pokud mluvíme o srdečním zdraví, výzkumy publikované v The American Journal of Clinical Nutrition ukázaly, že černý čaj dokáže mimo jiné snížit vysoký krevní tlak.Obdobně jako vysoký cholesterol může vysoký tlak zvýšit riziko srdečních chorob a mrtvice. Kromě toho vysoký krevní tlak, stejně jako cholesterol, také nevykazuje zřetelné příznaky.Oba tyto problémy vám však může potvrdit váš praktický lékař. Vysoký cholesterol se měří krevním testem, krevní tlak pak přístrojem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220206/dva-necekane-priznaky-vysoke-hladiny-cholesterolu-zkontrolujte-se-17494228.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cholesterol, výzkum