USA hodlají zahájit mediální kampaň na podnícení protestních nálad v Sýrii

USA hodlají zahájit mediální kampaň na podnícení protestních nálad v Sýrii

Washington má v úmyslu zahájit mediální kampaň, která má podnítit protestní nálady v syrské společnosti, uvedla tisková služba Služby vnější rozvědky RF. 08.02.2022

„Informace, které přicházejí do ruské SVR, ukazují, že americká administrativa chce zachovat americkou přítomnost na území Sýrie, aniž by umožnila stabilizaci situace v této zemi. Washington má v úmyslu zahájit rozsáhlou mediální kampaň, a to i na arabskojazyčných sociálních sítích, aby podnítil protestní nálady v syrské společnosti,“ uvádí se v prohlášení.Podle Služby vnější rozvědky RF Spojené státy rozkrádají syrské přírodní zdroje a aktivně se podílejí na tajném obchodu s ropou, jejíž měsíční produkce dosahuje až tří milionů barelů.Americké tajné služby plánují nasměrovat extremisty v Damašku a Latákii na cílené akce proti syrským bezpečnostním silám, vojákům Íránu a RF, uvedla tisková služba SVR.Úspěšná mise v SýriiAmerická armáda v syrském Idlibu zlikvidovala vůdce teroristické organizace Islámský stát* abú Ibráhíma Hášimího Kurajšího. Informoval Bílý dům.Dříve mluvčí Pentagonu John Kirby řekl, že americké speciální operační jednotky provedly „úspěšnou protiteroristickou“ operaci v severozápadní Sýrii. Dodal, že nikdo z amerických vojáků nebyl zraněn. Podle médií se speciální operace uskutečnila ve vesnici Atmeh v provincii Idlib nedaleko hranic s Tureckem. Mělo při ní zemřít nejméně 12 lidí, včetně žen a dětí.USA a jejich spojenci od roku 2014 provádějí vojenskou operaci proti IS, přičemž v Sýrii působí bez povolení úřadů. Navzdory tomu, že Washington již několikrát oznámil vítězství nad teroristy, militantní útoky pokračují. Na severu země navíc působí protivládní proturecké skupiny.V říjnu 2019 tehdejší americký prezident Donald Trump oznámil, že Washington stáhne své síly ze Sýrie, ale nakonec ustoupil. Uvedl, že „malý“ americký kontingent zůstane, aby „udržel ropu“, také tvrdil, že příjmy z ropy půjdou na financování kurdských Syrských demokratických sil (SDF) a jejich milicí.Syrský prezident Bašár al-Asad opakovaně odsoudil přítomnost USA v zemi, kterou považuje za nezákonnou, protože nebyla nařízena ani Damaškem, ani OSN. Damašek také obvinil USA ze snahy ukrást syrskou ropu.* teroristická organizace zakázaná v RFSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

