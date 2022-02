USA mimořádně vyšlou do SAE stíhačky F-22

https://cz.sputniknews.com/20220208/usa-mimoradne-vyslou-do-sae-stihacky-f-22-17535291.html

Minulý týden šéf Pentagonu Lloyd Austin uvedl, že USA vyšlou do oblasti Perského zálivu stíhačky a raketový torpédoborec, aby podpořily SAE po nedávných útocích Hútíú.Od začátku ledna začali Hútíové po dlouhé přestávce opět ostřelovat SAE v reakci na obnovené zapojení emirátské armády do operací proti Hútíům v Jemenu.Ozbrojená konfrontace mezi vládními silami a Hútíi probíhá v Jemenu od srpna 2014. Na straně vlády bojuje od roku 2015 také arabská koalice vedená Saúdskou Arábií a SAE.Seznam amerických zbraníPortál 19fortyfive dříve uvedl seznam nejvíce smrtonosných zbraní Letectva USA.Na tento seznam se dostala trhavá letecká puma GBU-43/B MOAB označovaná často za „matku všech pum“. Autor článku, bývalý důstojník americké armády Brent Eastwood tvrdí, že letectvo má k dispozici patnáct takových pum, každou o váze skoro deseti tun.Dále uvádí autor strategický bombardér Boeing B-52 Stratofortress. Za dobu jeho provozu bylo vyrobeno 744 letounů. Podotýká se, že jde o nejstarší model letadla, jaký mají ve výzbroji ozbrojené síly kteréhokoli státu světa.Následuje bombardér B-2. Jak tvrdí jeho výrobce Northrop Grumman, všechny součásti letounu, a také výrobní zařízení a programové zabezpečení byly vymyšleny od nuly.Autor uvádí pak stíhací bombardér Lockheed Martin F-35 Lightning II. V článku se tvrdí, že ozbrojené síly plánují objednat v nejbližší době na 1700 těchto letounů.Seznam uzavírá stíhačka F-22 Raptor schopná nést nejrůznější zbraně.Eastwood podotkl, že za nejlepší považuje bombardér B-52. Zdůraznil, že může nést velký užitečný náklad, a byl ověřen v četných konfliktech za téměř 60 let provozu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

