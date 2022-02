https://cz.sputniknews.com/20220208/vavra-budeme-platit-uredniky-podle-popularity-mezi-zamestnanci-ct-a-volici-top-09-a-co-referendum-17534299.html

Vávra: Budeme platit úředníky podle popularity mezi zaměstnanci ČT a voliči TOP 09? A co referendum?

Známý veřejný činitel a bojovník za svobodu slova Daniel Vávra sdílel článek zveřejněný na portálu ČT24, který je věnovaný ročním platům a odměnám úředníků, a... 08.02.2022, Sputnik Česká republika

V článku se klade důraz na to, že vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář měl loni čistý plat přes 1,39 milionu korun, a k tomu získal odměny téměř 494 tisíc korun. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček k platu 744 tisíc korun čistého dostal za minulý rok odměny 170 200 korun.Vávra přišel poněkud s nestandardním hodnocením dané problematiky a otočil úhel pohledu nečekaným směrem.„Pamatujete si na Jakešův projev o tom, kolik bere Zagorka? „No tak řekněme, paní Zagorová. Je to milá holka, všechno. Ale ona už tři roky po sobě bere 600 tisíc každý rok. A další! Ne 600, milion! Dva miliony berou! Jandové a jiní…“ No tak včera lautr to samé zkoušel senátor Láska na lidi ze Zdravého fóra a dnes to zkouší ČT24,“ upozornil autor komentáře.Podle svých slov Vávrovi přijde naprosto normální, aby prezidentův kancléř bral 100 tisíc měsíčně.„On tam nebude Mynář věčně a vy snad chcete, aby kancléř vašeho miláčka Petra Pavla, nebo Drahoše bral jak pokladní v Liedlu? Nebo budeme dělat o platech státních úředníků nějaký referenda a platit je podle popularity mezi zaměstnanci ČT a voliči TOP 09?“ ptá se Vávra.V závěrečné části příspěvku autor kopl do vedení České televize.Pod jeho myšlenkami lidé začali psát své názory na toto téma.„Vrchol český investigativní žurnalistiky. Zeptat se na úřadě, kolik berou ouřadové a udělat z toho článek,“ přišel se sarkasmem sledující David.„Myslím si, že nikoho nesere, že vyšší státní úředník bere 100k…Ale spíše, jak se s penězi v naší zemi hospodaří, jako například utracené peníze, za Instagram fotky jisté paní,“ uvedl svůj názor Josef Havel.„Hlavně zapomínáte na jedno. Dejme jim půlku a bude tu korupce jak na Slovensku. A 100K je docela málo za to, že jsi za debila před národem,“ napsal Mirin Durst.„Vždy, když vidím takový článek, tak si říkám – zase odvádí pozornost. Spousta lidí padá na zadek z milionu, ale myslím, že za tím se hraje o jiné prachy...“ vyjádřila předpoklad Helena Nosková.„To nijak závratný sumy nejsou teda,“ domnívá se Jakub Fišer.„ČT a její amorální dvojí metr je zřejmý...Soudruzi se nám tam zase začínají odkopávat a pokračují v kádrovce, ve které ČT skončila v 89...“ přidal se k tématu o České televizi Petr Tomas.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

