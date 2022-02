https://cz.sputniknews.com/20220208/zazehnani-krize-na-ukrajine-bude-vase-zasluha-adamova-pochvalila-vladu-lide-ji-ale-setreli-17525629.html

„Zažehnání krize na Ukrajině bude Vaše zásluha.“ Adamová pochválila vládu, lidé ji ale setřeli

„Zažehnání krize na Ukrajině bude Vaše zásluha.“ Adamová pochválila vládu, lidé ji ale setřeli

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová byla hostem pořadu Prostor X, ve kterém se pustila do hodnocení vlády v souvislosti s pandemií. Tvrdí... 08.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-08T09:29+0100

2022-02-08T09:29+0100

2022-02-08T09:29+0100

česko

markéta pekarová adamová

top 09

epidemie

vývoj situace

politika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/16665350_0:200:1300:931_1920x0_80_0_0_822a4edfac7f46c8612f9b238a0ebed4.jpg

Pekarová Adamová sdílela úryvek z rozhovoru na svém účtu na sociální síti. Šéfka TOP 09 považuje za jejich základ řízení epidemie naslouchání expertům.Podle jejích slov chtějí, aby ČR procházela pandemií dobře za co nejmenšího množství restrikcí. Pekarová Adamová následně zmiňuje situaci před Vánoci, kdy se začínal v některých zemích již omikron velmi rozšiřovat. Jak dodává, z některé části spektra byl tlak na to, aby se zachovali podobně přísně jako jiné státy, které směřovaly do lockdownu.Nutno podotknout, že svými výroky Pekarová Adamová rozpoutala vášnivou debatu v komentářích.Někteří zapojili i smysl pro humor. „Je štěstí, že se z varianty Delta stal omikron, který neplní nemocnice. To není určitě vaše zásluha. Myslím, že i Chuck Norris začíná být z vás nervózní,“ uvedl Zdeněk Marousek.Lidé psali i prognózy. „Jsem si 100% jistá, že i zažehnání krize na Ukrajině bude Vaše zásluha.“ Podle mnoha uživatelů to ale není tak, jak tvrdí šéfka TOP 09. „Vaše zásluhy jsou víc než minimální. Tak zase nelžete,“ stojí v reakci Aloise Kučika Kučery.Lidem zřejmě vrtá hlavou i pandemický zákon. „ Proč jste tedy schvalovali pandemický zákon tak rychle, k čemu je potřeba?“ ptá se Jan Kuncl.Situace v ČRPondělní testy na covid-19 v Česku prokázaly 29 576 nových případů nakažení koronavirem, k tomu je nutné přičíst také 5 365 reinfekcí. Aktuálně za posledních sedm dní na 100 tisíc obyvatel připadá 2 145 nakažených. V nemocnicích je téměř 3,5 tisíce nakažených. Jak uvádí web českého ministerstva zdravotnictví, situaci v Česku silně ovlivňuje varianta omikron.V mezitýdenním srovnání také stoupl počet hospitalizovaných pacientů, v pondělí v nemocnicích bylo 3 413 lidí, ve vážném stavu je 216 z nich.Nejhorší situace je v okrese Mladá Boleslav, kde hlásí 3 060,85 infikovaných na 100 tisíc obyvatel. Následuje okres Rychnov nad Kněžnou (2 788,25), okres Plzeň-jih (2 606,3) a okres Brno-město (2 547,3).Od začátku epidemie tak bylo v Česku odhaleno již 3 273 375 případů koronaviru. K opakované nákaze došlo u 146 949 osob, zemřelo 37 549 lidí.Za celé pondělí se nechalo očkovat pouze 15 969 osob. Kompletní očkování má přes 6,8 milionu osob, více než polovina z nich si již přišla i pro posilující dávku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220131/u-jihoafricke-zeny-nakazene-virem-hiv-bylo-zjisteno-21-mutaci-koronaviru-17417140.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

markéta pekarová adamová, top 09, epidemie, vývoj situace, politika