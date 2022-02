https://cz.sputniknews.com/20220209/600-000-let-stary-nalez-vedcu-na-antarktide-muze-odhalit-tajemstvi-civilizace-17536116.html

600 000 let starý! Nález vědců na Antarktidě může odhalit tajemství civilizace

600 000 let starý! Nález vědců na Antarktidě může odhalit tajemství civilizace

Téměř 600 tisíc let starý led vytáhli ruští vědci z ledového vrstvy nad jezerem Vostok v Antarktidě, uvedl ve své zprávě Arktický a antarktický výzkumný... 09.02.2022, Sputnik Česká republika

Jak je vysvětleno ve zprávě, vědci během expedice vytěžili 133,63 metrů ledového jádra. Cílem projektu je však proniknout do ledové vrstvy do hloubky 3,61 km, kde se nachází led starý až 1,2 milionu let.„Z ledových jader můžeme přesně rekonstruovat teplotní režim, odhadnout sluneční a vulkanickou aktivitu, hustotu a složení plynů v atmosféře a určit obsah skleníkových plynů. Budeme moci vyvodit závěry o biologických, historických a dokonce i ekonomických změnách v životě naší civilizace. Ale co je nejdůležitější, budeme moci vytvořit modely budoucích možných klimatických výkyvů na planetě," uvedl ve zprávě ředitel institutu Alexandr Makarov.Ruští vědci očekávají, že do března 2023 dokončí vrtání starého ledu na stanici Vostok, která se nachází poblíž jezera pod ledovcem Vostok v Antarktidě.V únoru 2012, poprvé v historii lidstva, dosáhly vrty v antarktickém ledovém příkrovu povrchu jezera pod ledovcem Vostok v hloubce 3 769,3 metru. Při odhalení jezera získali ruští vědci unikátní materiál - jádro jezerního ledu ze spodních vrstev antarktického ledovce a vzorky zmrzlé jezerní vody. Komplexní sledování těchto vzorků přineslo vědecké výsledky světového významu, které zásadním způsobem přispěly k pochopení podstaty unikátní podledovcové vodní plochy.V lednu 2014 bylo znovu otevřeno podledovcové jezero Vostok a bylo vyzvednuto 0,71 m dlouhé jádro. Studiem podledovcového jezera Vostok si vědci budou moci udělat obrázek o změnách klimatu na Zemi, aby lépe pochopili a předpověděli současné klimatické procesy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

