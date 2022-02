https://cz.sputniknews.com/20220209/a-prece-on-vlada-od-15-unora-jmenovala-koudelku-do-funkce-reditele-bis-17547034.html

A přece on! Vláda od 15. února jmenovala Koudelku do funkce ředitele BIS

A přece on! Vláda od 15. února jmenovala Koudelku do funkce ředitele BIS

ČTK informuje, že vláda s účinností od 15. února jmenovala Michala Koudelku ředitelem Bezpečnostní informační služby BIS. Koudelka byl v čele BIS od poloviny... 09.02.2022, Sputnik Česká republika

Jmenování Koudelky do čela BIS před týdnem projednal sněmovní bezpečnostní výbor, což je zákonný předpoklad jmenování do funkce.Sněmovní bezpečnostní výbor Koudelku doporučil 20. ledna, a učinil tak na základě návštěvy kontrarozvědky. Fiala ještě předtím zmínil, že novou vládu čeká řada personálních rozhodnutí, kterými se hodlá zabývat v nejbližších týdnech, a že v souladu se zákonem o zpravodajských službách bude ředitel BIS vládou jmenován po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru.Připomeňme, že funkční období Koudelkovi skončilo loni v polovině srpna. Bývalá vláda Andreje Babiše původně přemýšlela nad tím, že nového ředitele vybere po konzultaci se sněmovním bezpečnostním výborem. Nakonec však padlo rozhodnutí ponechat konečné rozhodnutí nové vládě, která vzešla z říjnových sněmovních voleb. Námitky proti Koudelkovi měl prezident Miloš Zeman, který ho dříve několikrát odmítl povýšit do generálské hodnosti. Zmiňme, že většina zástupců nové vlády Fialy v loňském roce podpořila, aby Koudelka ve své funkci setrval.Koudelka působí v kontrarozvědce dlouhá léta, od roku 1992. Deset let vedl odbor kontrašpionáže. Do čela BIS byl poprvé jmenován v roce 2016 za vlády Bohuslava Sobotky. Na postu vystřídal Jiřího Langa, který požádal o odvolání a který v současnosti působí jako ředitel Národního bezpečnostního úřadu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

