https://cz.sputniknews.com/20220209/celej-tata-koukam-mares-se-pochlubil-snimkem-z-ultrazvuku-ale-ne-ledajakym-17534053.html

„Celej táta, koukám.“ Mareš se pochlubil snímkem z ultrazvuku. Ale ne ledajakým

„Celej táta, koukám.“ Mareš se pochlubil snímkem z ultrazvuku. Ale ne ledajakým

Moderátor Leoš Mareš se zanedlouho stane trojnásobným tatínkem. Se svou manželkou Monikou čekají prvního společného potomka. Vzhledem k tomu, že termín se... 09.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-09T00:36+0100

2022-02-09T00:36+0100

2022-02-09T00:36+0100

celebrity

leoš mareš

monika marešová

těhotenství

celebrita

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1011/28/10112820_0:27:2143:1232_1920x0_80_0_0_36df5a9b6fbe11061f20e809717971a9.jpg

Mareš opět ukázal, že smysl pro humor a bavení lidí mu opravdu jde. Svědčí o tom i reakce k jeho poslední fotce, kterou publikoval na Instagramu. Kdo by si myslel, že se jedná o snímek jejich miminka, plete se. Na ultrazvukové fotce je totiž vidět štěňátko buldočka.Fotka si vysloužila přes 76 tisíc lajků a množství komentářů. Moderátorka Zorka Hejdová napsala: „Doufám, že dá Monika post, jak balí tašku do porodnice. Vodítko, kšíry…“Někteří dokonce zahlédli i podobu. „Celej táta, koukám.“ Ani dalším sledujícím nechyběl smysl pro humor. „To je jedno, co to bude. Hlavně, ať je to zdravý.“„Tady si někdo není jistý otcovstvím, koukám,“ reagovala další uživatelka. „Leoši, koukám, že máš dobrého souseda,“ zněl další komentář.Mnoho uživatelů taková fotka velmi pobavila, a tudíž Leošovi zanechali pouze usmívající se smajlíky. „Tak to je super,“ poznamenala jistá sledující.Leoš a Monika MarešoviLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém a nynějším ročníku SuperStar usedl do křesla poroty. Monika Marešová (rozená Koblížková) se narodila v roce 1981 a pracovala jako stylistka a módní redaktorka, například v časopise Story.Pár se seznámil v roce 2015 na svatbě svých kamarádů – stylisty Filipa Vaňka a Antonína Petrskovského. O pár let později o tom Leoš dokonce složil píseň, kterou věnoval Monice k narozeninám. V roce 2018 se vzali a 14. října 2021 manželé oznámili, že čekají na přelomu února a března první společné dítě. Leoš má již dva syny, Jakuba a Matěje, z předchozího manželství s Monikou Poslušnou.Leoš a Monika spolu často točí a sdílí vtipná videa, kterými pak společně baví uživatele Instagramu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220125/zadny-rousky-mares-se-pochlubil-fotkou-z-preplneneho-stadionu-lide-jsou-v-soku-17328852.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

leoš mareš, monika marešová, těhotenství, celebrita, česká republika