Chrápání jako zabiják šťastného manželství. Těchto 5 cviků může problém vyřešit

Chrápání jako zabiják šťastného manželství. Těchto 5 cviků může problém vyřešit

2022-02-09T05:55+0100

2022-02-09T05:55+0100

2022-02-09T05:55+0100

Ústní cvičení proti chrápání se obvykle používají k léčbě zdravotních potíží. Mohou však „posílit svaly v krku a pomoci ukončit chrápání“, říká Narwan Amini zabývající se spánkem z webu Eachnight.com.Zvuk chrápání vzniká, když proud vzduchu prochází uvolněnými svaly a tkáněmi v krku a ústech. To způsobuje vibrace, které se projevují jako chrastění nebo chrčení. Proudění vzduchu však může být blokováno i nadváhou, nadměrným pitím alkoholu nebo kouřením.Podle nadace Sleep Foundation může ke chrápání docházet také proto, že člověk má slabé držení jazyka nebo dýchá ústy.Narwan proto doporučuje následující cviky, kterými se snažíme zpevnit dýchací cesty, ústa a jazyk a zároveň podpořit dýchání nosem. Můžete je cvičit při řízení auta, sledování televize nebo při práci doma:Několikrát denně opakujte nahlas každou samohlásku (a-e-i-o-u) po dobu tří minut. Umístěte špičku jazyka za horní přední zuby a tři minuty denně po nich přejíždějte jazykem. Zavřete ústa, sevřete rty a vydržte 30 sekund. S otevřenými ústy posuňte špičku jazyka dozadu podél tvrdého patra tak daleko, jak to jen půjde. Opakujte 20krát.Bude to fungovat? To, zda vám tato cvičení pomohou, může záviset na příčině vašeho chrápání, tvrdí Narwan. Pokud například chrápání souvisí s alkoholem, může být dobrým začátkem přestat alkohol pít.Některé výzkumy však naznačují, že pro mnohé může být kouzelným receptem právě ústní cvičení. Studie publikovaná v časopise CHEST ukázala, že osm minut podobných cviků výrazně snižuje chrápání.Šest pacientů provádělo cvičení třikrát denně. Po třech měsících chrápali méněkrát za hodinu a s menší intenzitou. Přehled 11 studií mezitím ukázal, že kromě zlepšení chrápání měli lidé, kteří praktikovali cviky na ústa a krk, lepší spánek a kvalitu života.Mezi další tipy, jak chrápání předcházet, patří změna polohy ve spánku. Nejlepší prevencí chrápání je spánek na boku místo na zádech. Pijte více vody a neuškodí ani horká sprcha.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

