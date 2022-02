https://cz.sputniknews.com/20220209/davate-separatistum-klamna-znameni-cina-zada-aby-usa-anulovaly-plan-prodeje-zbrani-tchaj-peji-17542733.html

„Dáváte separatistům klamná znamení.“ Čína žádá, aby USA anulovaly plán prodeje zbraní Tchaj-peji

Americká administrativa dříve schválila transakci s Tchaj-wanem v hodnotě 100 milionů dolarů na obsluhu protiletadlových raketových komplexů Patriot.Wu Qian vyzval Washington, aby „přerušil styky vojáků USA a Tchaj-wanu a také přestal dávat klamná znamení separatistickým silám, které vystupují za nezávislost Tchaj-wanu, aby zabránil vážným následkům pro vztahy mezi ozbrojenými silami Číny a USA a také pro mír a stabilitu v Tchajwanském průlivu“.Hrubé zasahování„Prodej Spojenými státy zbraní Tchaj-wanu vážně porušuje zásadu jedné Číny a zásady třech společných americko-čínských komuniké… Je to hrubé zasahování do vnitřních záležitostí Číny a poškozuje to svrchovanost a bezpečnostní zájmy Číny,“ prohlásil Wu Qian, jehož slova se uvádějí na webu Ministerstva obrany ČLR.Podle jeho slov prodej amerických zbraní Tchaj-wanu „podkopává vztahy mezi Čínou a USA a také mezi ozbrojenými silami obou zemí, ohrožuje to mír a stabilitu v Tchajwanském průlivu. Čína vyjadřuje v souvislosti s tím velkou nespokojenost a vystupuje rozhodně proti“.Podotkl rovněž, že Čína vyjádřila USA rozhodný protest.„Čínská lidová osvobozenecká armáda podnikne veškerá nezbytná opatření k tomu, aby rozhodně bránila státní svrchovanost a územní celistvost a neochvějně zabraňovala jakémukoli zasahování zvenčí,“ prohlásil Wu Qian.Mluvčí Ministerstva obrany ČLR zdůraznil, že čínská armáda hodlá také zastavovat jakákoli separatistická spiknutí, jejichž cílem je dosažení nezávislosti Tchaj-wanu, bude i nadále prosazovat proces „znovusjednocení vlasti“.„Budoucnost Tchaj-wanu spočívá v národním znovusjednocení a bezpečnost ostrova záleží na společném úsilí krajanů na obou stranách Tchajwanského průlivu v souladu se zásadou jedné Číny, a nikoli na prodeji Spojenými státy zbraní Tchaj-wanu,“ podotkl Wu Qian.Oficiální vztahy mezi ústřední vládou ČLR a její ostrovní provincií byly přerušeny v roce 1949, kdy síly Kuomintangu v čele s Čankajšekem utrpěly porážku v občanské válce s komunisty a přesunuly se na Tchaj-wan. Obchodní a neformální kontakty mezi ostrovem a kontinentální Čínou se obnovily koncem 80. let. Od začátku 90. let navázaly obě strany kontakty prostřednictvím nevládních organizací – pekingské Asociace pro rozvoj vztahů přes Tchajwanský průliv a tchajpejského Fondu pro výměnu přes průliv.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

