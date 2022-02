https://cz.sputniknews.com/20220209/dohoda-o-obranne-spolupraci-mezi-sr-a-usa-prosla-parlamentem-poslanci-ji-schvalili-navzdory-kritice-17544005.html

Dohoda o obranné spolupráci mezi SR a USA prošla parlamentem, poslanci ji schválili navzdory kritice

Dohoda o obranné spolupráci mezi SR a USA prošla parlamentem, poslanci ji schválili navzdory kritice

Dokument ještě předtím odsouhlasila vláda, minulý týden jej zástupci SR a USA podepsali v americkém Washingtonu. Potřebná je také ratifikace prezidentkou. 09.02.2022, Sputnik Česká republika

Pro dohodu hlasovalo 79 poslanců ze 140 přítomných, proti bylo 60, jeden se zdržel. Poslanci Směru-SD a strany Kotlebovci - LSNS ještě před hlasováním deklarovali, že dohodu nepodpoří.Slovenský premiér krátce předtím vyslovil přesvědčení, že parlament schválí dohodu o obranné spolupráci s USA a následně ji podepíše hlava státu Zuzana Čaputová.Heger zdůraznil, že jde o obrannou dohodu, jejímž cílem je chránit suverenitu a územní celistvost Slovenska. Smlouva podle něj navazuje na bezpečnostní strategii a představuje kontinuitu ve směřování Slovenska.Poslanci sice schválili dohodu, neobešlo se to však bez emocí. Rozprava v parlamentu začala v úterý, doprovázely ji výkřiky opozičních poslanců i několik potyček. Protest odpůrců obranné smlouvy se konal i před budovou Národní rady SR.Opozice smlouvu kritizuje a hovoří o vytváření amerických vojenských základen na Slovensku, přibližování amerických vojsk k ruské hranici a oklešťování kompetencí slovenských státních orgánů. Podle nedávného průzkumu agentury Median by přítomnost amerických vojsk na území Slovenska překážela až 64 procentům Slováků.Dohoda, která na Slovensku vzbuzuje značné kontroverze, umožní americkým ozbrojeným silám využívat vojenská letiště Malacky-Kuchyňa a Sliač. Místo nájmu USA investují finanční prostředky pro jejich modernizaci. Dohoda má platit deset let. Poté zůstává i nadále v platnosti, nebo ji je možné vypovědět s roční výpovědní lhůtou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

