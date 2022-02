https://cz.sputniknews.com/20220209/eu-nema-pravo-na-podobna-hodnoceni-kreml-ostre-reagoval-na-slova-borrella-o-autoritativnim-rezimu-17544851.html

EU nemá právo na podobná hodnocení. Kreml ostře reagoval na slova Borrella o „autoritativním režimu“

EU nemá právo na podobná hodnocení. Kreml ostře reagoval na slova Borrella o „autoritativním režimu“

V Kremlu naprosto nesouhlasí se slovy šéfa zahraničněpolitické služby EU Josepa Borrella o „autoritativních režimech“ RF a Číny a nemyslí si, že EU má právo na... 09.02.2022, Sputnik Česká republika

„Ne, vůbec nesouhlasíme s tím, že jde o autoritativní režimy, nemyslíme si, že Evropská unie má právo na podobná hodnocení Ruské federace nebo Čínské lidové republiky. Jsme velké svrchované země se svým politickým systémem, se svým státním zřízením,“ řekl Peskov, když odpovídal na žádost novinářů, aby okomentoval Borrellova slova, že společné prohlášení Číny a Ruska „může být základem mohutné aliance dvou autoritativních režimů“.Dodal, že „respektujeme zřízení jiných států a nezasahujeme do vnitřních záležitostí“.Prezident Ruska jednal v Pekingu s předsedou ČLR. Podle výsledků schůzky, která probíhala v den zahájení Zimních olympijských her 2022, bylo přijato společné prohlášení o mezinárodních vztazích.Putin a Si Ťin-pching zdůraznili, že se naznačuje tendence nového rozdělení bilance světových sil a roste poptávka po vedení v zájmu mírového rozvoje. Rusko a Čína se vyslovily proti akcím vnějších sil na podkopání bezpečnosti a stability ve společných sousedních regionech a prohlásily svůj záměr postavit se proti zasahování vnějších sil pod jakoukoli záminkou do vnitřních záležitostí svrchovaných států, vyslovily se proti „barevným revolucím“ a prohlásily, že budou rozvíjet součinnost ve zmíněných oblastech.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

