Exprezident Gruzie Saakašvili zazpíval u soudu v Tbilisi ukrajinskou hymnu

Bývalý gruzínský prezident Michail Saakašvili na závěr svého projevu na pravidelném soudním zasedání v Tbilisi zazpíval ukrajinskou hymnu. Je to již podruhé... 09.02.2022, Sputnik Česká republika

Obžaloba tvrdí, že Saakašvili během svého prezidentství používal státní prostředky na nákup sak a kabátů, platil synovi vzdělání, nechal si dělat kosmetické zákroky, pronajímal si drahá auta a letadlo a koupil si náramkové hodinky.Na soudním řízení je živo. Během svého projevu exprezident odhalil fotografie domů, které podle něj patřily představitelům současných úřadů a prokuratury. Podle Saakašviliho to dokazuje, že na rozdíl od něj současná vláda rozkrádá peníze ze státního rozpočtu. K jedné z fotografií uvedl, že se jedná o dům prokurátora v případu Džardže Ciklauriho. Právě to způsobilo slovní roztržku mezi oběma stranami. Prokurátor obvinil Saakašviliho ze šíření lží a vyzval soudce, aby přijal příslušná opatření.Saakašvili svůj projev ukončil, když v soudní síni zazněla ukrajinská hymna. Saakašvili zazpíval hymnu a držel státní vlajku země.Bývalý prezident byl 1. října zadržen v Gruzii a ve vlasti čelí několika trestním řízením. Dříve byl politik v nepřítomnosti odsouzen v případech vraždy bankéře Sandra Girgvlianiho a zbití poslance Valerije Gelašviliho. V prvním případě byl Saakašvili odsouzen ke třem letům odnětí svobody, ve druhém k šesti letům. Je také zapleten do případů rozehnání opozičního shromáždění 7. listopadu 2007, pogromu na televizní stanici Imedi a zpronevěry prostředků státního rozpočtu, které v současné době řeší soudy.Má také ukrajinské občanství. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dříve prohlásil, že úřady země a on osobně budou pracovat na Saakašviliho návratu.Gruzínské úřady odmítají propustit Saakašviliho. Premiér Irakli Garibašvili prohlásil, že bývalý prezident zůstane ve vězení dlouhou dobu a odpyká si celý trest.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

