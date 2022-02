https://cz.sputniknews.com/20220209/fialova-vlada-se-kritizovat-nesmi-v-kavarne-se-pohadali-o-tom-jak-zachazet-s-petikoalici-17547705.html

Fialova vláda se kritizovat nesmí! V kavárně se pohádali o tom, jak zacházet s pětikoalicí

Fialova vláda se kritizovat nesmí! V kavárně se pohádali o tom, jak zacházet s pětikoalicí

09.02.2022

Tabery napsal, že česká politika je už pár let ve velmi nestandardní situaci.„Andrej Babiš a hnutí ANO nejsou klasická strana, zdejší politický systém ohrožovali střetem zájmů (ten stále trvá) svého šéfa, prorůstáním Agrofertu do systému státu (pořád hrozí) a nadstandardní dávkou populismu (ještě sílí). Podzimní volby nerozhodovaly jen o klasickém střídání vlády a opozice, šlo o udržení nezávislých institucí a otevřené společnosti. Po volbách jsme se ale překulili do opačné krajnosti, protiváhou kabinetu je jen extremistická strana SPD a populistické hnutí ANO,“ popsal své vidění domácí politické scény šéfredaktor Respektu.Následně autor „inspirativního čtení“ uvedl svou klíčovou myšlenku, která nakonec rozpoutala debatu.V souvislosti s danou publikací na jeho adresu padla otázka od Miloše Růžičky.„Aha, takže vedle zcela bezskrupulózních extremistů a populistů je ještě třeba mít o to tvrdší média a občanskou veřejnost? A chudák občan, každý druhý s IQ pod 100, to má pobrat jako potřebný demokratický proces? To se zas budeme divit, kdo se dostane za pár let k moci…“ uvedl.Šéfredaktor Respektu zareagoval ještě větším množstvím otázek.„Takže cokoli, co tato vláda udělá, je dobře, protože Babiš? Takže máme média a všechny kontrolní instituce na čtyři roky vypnout? Vážně?“ uvedl.K diskuzi se připojil šéfredaktor Fóra 24 Pavel Šafr. Podle jeho názoru Tabery kabinet předchůdce Fialy moc nekritizoval.Tabery s takovým obviněním absolutně nesouhlasil.„Ne, to není problém, to si prostě vymýšlíte. Opakovaně. Ale to je váš problém, ne můj,“ vrátil Šafrovi úder známý novinář.Debata vyvolala zájem i u dalších sledujících.„.... vládu kontroluje parlament, případně NKÚ. Rolí médií je informovat, mít kritický názor, analyzovat, nabízet alternativní pohledy ... to není kvalitativně totéž, co kontrolovat ... současná role médií a jejich (sebe)reflexe by mohla být docela zajímavá debata ...“ připojil se k diskuzi Ivo Polišenský.„To nám a jiným médiím často vyčítal Babiš. Ale myslím, že je to jen nepochopení. Když se ptáte politiků, ptáte se za veřejnost, prostě ‚kontrolujete‘. Ony informace umožňují kontrolu politiků a jiných aktérů,“ padl argument od Taberyho.Pavel Šafr se následně rozhodl vrátit k minulosti a připomenout Taberymu, co psal před několika lety.„Eriku, stačí se podívat, jaké jste psal zvrácené kraviny. Jak máme všichni s AB spolupracovat a mlčet. Bylo to otřesné. Pak jste se vyléčil a napsal jste dobrou knihu Opuštěná společnost. Měl jste sice pět let zpoždění, ale dal jste to. A to je hlavní,“ kopl si do Taberyho šéfredaktor Fóra.Tabery však s reakcí moc neotálel a sdílel článek z roku 2015 Odpověď Pavlu Šafrovi, v němž jde o polemiku s šéfredaktorem Fóra 24 ohledně přístupů psaní o Babišovi.„Už jsme si tím několikrát prošli. Čtenáři se naštěstí mohou podívat do archivu. Lhát můžete opakovaně, skutečnost to nezmění. Tady pár let stará reakce na vaše fascinující výmysly,“ doprovodil sdílení publikace šéfredaktor Respektu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

