Generální prokurátor SR Žilinka dal odpověď na obvinění ministra obrany Nadě

Generální prokurátor SR Žilinka dal odpověď na obvinění ministra obrany Nadě

Generální prokurátor SR Maroš Žilinka odmítá, aby byl vtahován jak on, tak i prokuratura jakožto nezávislé instituce do politického boje.

Kromě toho Maroš Žilinka na svém účtu na Facebooku uveřejnil příspěvek, v němž tvrdí, že si nenechá vzít názor a čest.Žilinka včera 8. února požádal o vystoupení v plénu k hlasování o schválení Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou SR a USA. Poslanci mu však toto právo hlasováním odepřeli, později však jeho projev přečetl Juraj Blanár.Žilinka v projevu uvedl, že dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách dočasného pobytu sovětských vojsk na území Československé socialistické republiky, která nabyla platnosti 18. října 1968, byla výhodnější než ta, která je nyní v parlamentu na odsouhlasení.Také uvedl, že interpretační vyhlášení prezidentky právně nezavazuje Spojené státy, nakolik to není uvedeno v dojednané dohodě, ani v její preambuli, ani v jednotlivých článcích, ani to jednoznačně neplyne z jejího obsahu.Žilinka v projevu poukázal na nedostatky dohody, podrobně je rozebral v 26 bodech. Zmiňme, že projev měl 25 stran.Žilinka na několika místech svého projevu uvedl, že dohoda narušuje suverenitu Slovenské republiky.Projev Žilinky kritizoval slovenský ministr obrany Jaroslav Naď, podle Nadě tam měl Žilinka tolik chyb, že ho děsí, že je generálním prokurátorem. „Pan Žilinka začal svoji prezidentskou kampaň,“ řekl Naď.„Ten člověk je strašně dezorientován v mezinárodním prostředí,“ doplnil.Opoziční poslanci mu vyjádřili poděkování a podporu. Například poslanec za SaS Miroslav Žiak označil Žilinku za ruského agenta.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

