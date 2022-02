https://cz.sputniknews.com/20220209/goebbels-by-vcerajsi-prejav-v-parlamente-nadovi-urcite-zavidel-horuce-okolo-dohody-dca-17549746.html

Goebbels by včerajší prejav v parlamente Naďovi určite závidel. Horúce okolo dohody DCA

To, čo nám predvádzali vládni činitelia okolo obrannej zmluvy s USA je doslova bezargumentačnou „čarokrásnosťou“! V Sobotňajších dialógoch Slovenského rozhlasu... 09.02.2022, Sputnik Česká republika

Henry Luis Mencken klasifikoval túto vlastnosť osoby takto: „Demagóg je človek, ktorý hlása veci, o ktorých vie, že nie sú pravdivé a to ľuďom, o ktorých vie, že sú hlupáci.“Horšie bolo, že ho moderátorka Jančkárová hladkala otázkami po vlasoch. Hegerove odpovede argumentačne vôbec neobstáli a samozrejme za všetko bola zodpovedná Ficova vláda. Najmä za to, že rozpracovala túto zmluvu. Na otázky, prečo potrebujeme túto zmluvu a kto nás ohrozuje, sa uspokojila s už stokrát opakovanými nejasnými pseudoargumentami Hegera, ktoré počujeme aj od Naďa, Korčoka, Krúpu, Remišovej a ďalších obhajovateľov tohto nezmyslu.Moderátorka vôbec nespomenula prejav chorvátskeho prezidenta, ktorý chce stiahnuť svoje vojská z misií NATO i postup bulharského vedenia štátu, ktoré začalo proces zrušenia obrannej zmluvy s USA, pretože im nezaplatili ani dolár. A v obrannej zmluve Slovenska s USA nie je o platení a ani o sume ani zmienka! Ale to je len jedna časť právneho nezmyslu zmluvy. Tých dôležitejších je oveľa viac. Dočítate sa ich na zverejnenej správe generálneho prokurátora na internete.V pondelok bol premiér Heger hosťom v Rádiu Expres. Moderátor Závodský mu kládol podstatne ostrejšie otázky, ale na mnohé z nich Heger nechcel či nevedel odpovedať!!! Pôsobil, ako keby „prišiel z ulice“ a ani nesedel na premiérskej stoličke.Iné to už bolo v utorok v parlamente. Na úvod požiadal o slovo Generálny prokurátor Žilinka, z ktorého právnymi pripomienkami si slovenská vláda vytrela zadnicu. No a navyše mu koaličná väčšina zamietla možnosť prehovoriť. Nakoniec jeho rozbor zmluvy prečítal podpredseda parlamentu Blanár.Ten, kto si ho vypočul a aspoň trochu rozmýšľa musel mať v hlave revolúciu. To, čo Žilinka vytkol v zmluve DCA, bolo až neuveriteľné. Nedokážem popísať, kto môže vôbec takúto zmluvu podpísať a podporovať. Sú dve možnosti. Buď je to imbecilnejší debil, či človek, ktorému naši americkí spojenci sľúbili nejakú odmenu, alebo je to totálne zvrátený človek, ktorý popiera identitu svojho vlastenectva a svojho národa. Vyberte si, ktorá možnosť platí pre tých, ktorí budú mať na svedomí podpis tejto pre Slovensko otrockej zmluvy.Bolo až smiešne počúvať poslancov vládnej koalície, ako dourážali Žilinku. Z renomovaného právnika urobili ruského agenta, klamára a zradcu, človeka nehodného sedieť na svojej stoličke. Predviedli sa najmä poslanci – potravinársky inžinier náhradník za Sulíka Žiak (SaS) s vyše 7 tisíc hlasmi spolu s 26 ročným doktorandom medzinárodných vzťahov Stančíkom (OĽaNO) s vyše 3 tisíc hlasmi vo voľbách, a ešte predtým pred kamerami aj očovo-klapkový Baránik (SaS), ktorý chce Žilinku zosadiť a „najmúdrejší z najmúdrejších“ a „najskúsenejší z najskúsenejších“ zelenáč Šeliga (Za Ľudí).Nepoznám podnikateľa, ktorý by pre svoju firmu podpísal takúto nevýhodnú zmluvu! Ale v štátnom molochu je všetko možné a verím, že ak táto zmluva prejde, že príde čas a všetci tí, ktorí túto zmluvu vehementne podporovali a podpísali, skončia na dlhý čas mimo reálneho slobodného života, a to až po najvyššiu ústavnú funkciu. Vždy totiž príde čas zúčtovania!Korunu všetkému ako čerešničku na vrcholku predviedol v parlamente minister Naď. Počas jeho uvedenia Kotlebovci po celý čas pískali na píšťalkách. Naď dal do prejavu taký entuziazmus a také argumenty, že by mu aj nacistický minister osvety a propagandy Goebbels, ktorý vymyslel Hitlerovi aj titul Führer, úprimne závidel. Ani som nezrátal, koľkokrát Naď spomenul meno Fico a stranu SMER, ktorá je vlastne na vine, že oni sa zaoberajú touto zmluvou. Ďakoval SMERU za prípravu zmluvy! Pokiaľ predchádzajúce vlády zmluvu odmietli, táto dnešná ju bez mihnutia oka schválila.Vieme, ako skončila rozprava v parlamente. Po Blanárovom prečítaní elaborátu Žilinku o chybách v texte zmluvy, rečnil Fico a po ňom nastúpil Osuský. Lenže sa začala ozývať siréna a po vyše hodinovom prerušení schôdze oznámil predseda parlamentu Kollár ukončenie rozpravy. Zarážajúci je aj fakt, že Naď ako predkladateľ zákona zmizol po svojom „úžasnom“ výkone ako gáfor, napriek tomu, že mal sedieť v sále. Nuž ignorovanie je Naďova vlastnosť.No a dnes po 11.tej hodine prišla hodina H. Schvaľovanie v parlamente a to po včerajšom predčasnom ukončení rozpravy. Zo 140 prítomných poslancov bolo za zmluvu 79, proti bolo 60 a jeden poslanec sa zdržal. Viete kto? No predsa predseda parlamentu Kollár, ktorý ešte včera tvrdo presviedčal svojich nerozhodnutých poslancov, aby zmluvu odsúhlasili. Typická farizejsko-alibistická vekslácko-mafiánska reakcia!Rozhorčene reagovali aj Fico a Pellegrini na následných tlačových besedách a avizovali rozbehnutie referenda, ako jedinú možnosť zrušiť zmluvu.Ale po nich nastúpil pred novinárov premiér Heger so suitou. Nevyvrátil fakty, len zaútočil na HLAS, SMER a fašistov. Po ňom si vylial srdce minister obrany. Naď je extrémne hrdý na poslancov, keď si napriek tlaku uvedomili, čo je dôležité pre ďalšie generácie. HLAS, SMER, Republika a ĽSNS je pre neho rovnaká čumba. A nasledoval smerom na nich aj termín komunisticko-fašistická žumpa. Čumba -žumpa -všetko jedno!Aj Krupa, ktorý sa pomaly doťahuje na inteligenčnú expertku Remišovú zaperlil. Ani on ani Šeliga nereagovali na právne výčitky Žilinku, iba osočovali opozíciu.Aspoň jeden novinár sa opýtal na správu generálneho prokurátora. Minister Naď ju označil za 25 strán bludov a klamstiev. Na otázku, aby spomenul aspoň jedno klamstvo si vybral porovnanie s okupačnou zmluvou so Sovietskym zväzom. Škoda, že sa nepridali ďalší novinári, ktorým je asi jedno či zmluva má byť po právnej stránke správna, alebo nie. Nuž, chudoba myslenia nevypučala iba u politikov, ale aj u strážcov demokracie siedmej veľmoci. Veď, prečo by riskovali svoju stoličku nezávislými otázkami. Profesionál si to môže dovoliť, amatér nie.A o čom to všetko je? O veľmi rýchlo zbúchanej medzinárodnej zmluve a o jej schválení v parlamente z jedného dňa na druhý. Netrvalo to ani 24 hodín! Prečo asi?A nemôžem nespomenúť ani to, že dnes vláda v tichosti schválila účasť našich vojakov na cvičení na Ukrajine. Teda v krajine, ktorá ani nie je členom NATO. A o tom to všetko je. Zostrovať a provokovať Rusko!Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

