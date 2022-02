Jágr okomentoval vítězství Ledecké a položil paralely se Sovětským svazem

„Nám dost pomohlo, že nejedou hráči z NHL. Takhle máme daleko větší šanci. Pro nás diváky je to škoda, chtěl bych vidět nejlepší Kanaďany, Američany, Rusáky, Švédy. To by byla slast pro oko. Ani Světový pohár není takový, to ještě nikdo není rozjetý. Olympiáda byla jediným měřítkem, kdy můžeš říct, že ti nejlepší jsou v top formě.“