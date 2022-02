https://cz.sputniknews.com/20220209/klus-se-ocitl-v-karantene-a-poradne-si-postezoval-mel-totiz-velke-plany-a-ty-jsou-fuc-17537398.html

Klus se ocitl v karanténě a pořádně si postěžoval, měl totiž velké plány a ty jsou fuč

Zpěvák Tomáš Klus si na svém účtu na Instagramu postěžoval na karanténu, do které musel nastoupit, a to nehledě na to, že se cítí být úplně fit. Je totiž škoda... 09.02.2022, Sputnik Česká republika

Klus měl v plánu spoustu věcí, kvůli karanténě ale budou muset počkat.„Vliv mám však o mikron menší, než ten pán, co mě vysTrasoval, a tak jsem musel zrušit Elefantazii v Městských divadlech pražských, první čtenou muzikálu Branický zázrak, premiéru Tajemství staré bambitky 2, jedno natáčení, tři rozhovory a spoustu odkládaných schůzek, co už poměrně hořely,“ stěžuje si dál zpěvák.Dále se Klus přiznal, že ho ten pocit pěkně štve, ale snaží se krotit. Jedinou záchranou je pro něj teď psaní písniček.Většina sledujících zpěváka podpořila a popřála mu hodně trpělivosti. Shodli se však, že tvorba přinese své plody.„To nase*e, úplně soucítím. Tvorbě zdar. To bude krása,“ napsala jedna ze sledujících.„Věnujte čas angličtině,“ radí další sledující.„Ber to pozitivně tvoření ve stvoření,“ praví další uživatelka.Tomáš KlusKlus je český písničkář, textař, skladatel, herec a bývalý moderní pětibojař. Svou hudební kariéru odstartoval v roce 2007, kdy vyhrál s písní Dopis pěveckou soutěž CzechTalent Zlín. O rok později mu firma Sony BMG vydala jeho první album Cesta do záhu(d)by. Následně napsal a nahrál hudbu pro film Anglické jahody. V roce 2009 následovalo druhé album Hlavní uzávěr splínu a spolu s ním vyšel i jeho první zpěvník Já, písničkáŘ.Jako herec si zahrál například v pohádkách Tři bratři a Tajemství staré bambitky, v seriálu Hop nebo Trop či ve filmu Šejdrem. Lidé jej ale mohou znát také z divadla, jelikož účinkuje třeba v Deadline v pražském Divadle Ypsilon.Co se týče jeho osobního života, Klus nyní žije spokojeným rodinným životem. S manželkou Tamarou Klusovou (dříve Kubová) má dcery Josefínu a Jenovéfu a syna Alfréda. Rodina žije v Mníšku pod Brdy, kam se přestěhovala z Prahy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

