https://cz.sputniknews.com/20220209/kupujete-levny-benzin-v-polsku-a-ve-velkem-tak-pozor-cekaji-na-vas-prisne-celni-kontroly-17541480.html

Kupujete levný benzín v Polsku a ve velkém? Tak pozor, čekají na vás přísné celní kontroly

Kupujete levný benzín v Polsku a ve velkém? Tak pozor, čekají na vás přísné celní kontroly

Zdá se, že s výhodnými nákupy v Polsku bude brzy konec, zejména pokud se jedná o benzín. Píše o tom portál Echo 24. 09.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-09T11:42+0100

2022-02-09T11:42+0100

2022-02-09T11:42+0100

česko

polsko

pohonné hmoty

cena

inflace

celní správa

kontrola

česká republika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/770/70/7707009_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a4f9bb96c949a71f3bd368ca6ef6de69.jpg

V době, kdy Polsko snížením daně z přidané hodnoty bojuje o levnější benzin, naftu a základní potraviny, se českým příhraničním domácnostem otevřela výhodná možnost, jak ušetřit na nákupech v zahraničí v rámci stovek korun.Uvádí se, že někteří Češi však berou benzínky útokem. Celníci evidují případy, kdy v kufru jednotlivci převáželi celé sudy a barely. Jde nejen o Čechy, ale i o Slováky.Připomíná se, že na konci loňského roku Polsko představilo balík opatření, který má pomoci státu s vysokou inflací, která se vyšplhala na 8,6 procenta, což je maximum za posledních 20 let.Kromě toho tamní bankovní regulátor navyšoval sazby jako Česká národní banka, ale Polská bankovní rada má nastavenou hlavní úrokovou sazbu na 2,25 procentech.Dočasné snížení DPH na pohonné hmoty a základní potraviny se stalo jedním z nástrojů v boji polské vlády s inflací. Cena pohonných hmot byla nižší už od ledna, kdy se snížila spotřební daň. Od 1. února došlo ke snížení daně z přidané hodnoty u pohonných hmot ze sazby 23 procent na 8 procenta, což se odrazilo na ceně benzinu, která spadla pod 30 korun za litr. V České republice motoristé platí průměrně 36,41 korun za litr.Celní správa upozorňuje, že na území České republiky může být převáženo pro osobní účely vyjma nádrže vozidla jen navíc 20 litrů benzinu.V opačném případě řidič musí předložit doklad o původu pohonných hmot, daňový doklad o prodeji nebo doklad o dopravě.Kurková varovala i před tím, že s majiteli pohonných hmot může být následně vedeno řízení a hrozí, že státu může palivo propadnout. Navíc z ní bude následně doměřená spotřební daň.V krajních případech se nevylučuje zajištění dopravního prostředku, ve kterém se nadměrné množství paliva převáží.Mluvčí celní správy vyzdvihla, že již jsou evidovány případy, kdy lidé vozí pohonné hmoty z Polska ve velkém.„Nebyly to zatím žádné rekordní záchyty. Máme ale zjištěno, že zákazníci jezdí s barely nebo sudy v autech a opravdu vozí nadlimitní množství,“ podotkla.Zdůraznila, že se celní správa v současné době zaměřuje na převážení zboží u hranic s Polskem.Čeští ekonomové vyslovili nespokojenost s tím, že aktuální situace snížení DPH negativně ovlivní prodejce v českém pohraničí.„Krokem Polska byl vytvořen výrazný cenový rozdíl mezi pohonnými hmotami v České republice a Polsku, který se pohybuje okolo 8 korun za litr. To bude motivovat české řidiče, aby tankovali v polském pohraničí,“ uvedl hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček s tím, že výsledkem mohou být výpadky ve výběru daní do českého státního rozpočtu.Dříve Sputnik psal o tom, že podle analytiků za zdražením pohonných hmot stojí nárůst ceny severomořské ropy Brent, poprvé za sedm let její cena vzrostla nad 90 dolarů za barel.Nejlevněji aktuálně tankují řidiči v Královehradeckém kraji, kde se Natural 95 v průměru prodává za 35,83 Kč. Nejlevnější nafta je v Ústeckém kraji (34,72 Kč).Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

polsko

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

polsko, pohonné hmoty, cena, inflace, celní správa, kontrola, česká republika