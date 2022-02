https://cz.sputniknews.com/20220209/lipavsky-na-ukrajine-v-neprustrelne-veste-podporuje-tim-adoraci-valecnych-zlocincu-nazor-17543744.html

Lipavský na Ukrajině v neprůstřelné vestě? Podporuje tím adoraci válečných zločinců. Názor

Šéf českého zamini Lipavský navštívil Ukrajinu. Ministr straní Ukrajině v aspiracích patřit k Západu. Jenže proč ČR podobně nepodrží východní orientaci... 09.02.2022, Sputnik Česká republika

Ivan David: Rok 1968 si pamatuji a myslím, že tu není co srovnávat v žádném ohledu. Každé srovnání kulhá, ale zde se jedná o zchromlé obě končetiny. Proč to nelze srovnat? Nevím o tom, že by na Donbase či na Ukrajině byla okupační vojska ruské armády. Je-li tam někdo v roli dobrovolníka, je to jiný případ.Taky nezapomeňme, že invaze do Československa byla provedena pěti spřátelenými armádami členských zemí Varšavského paktu. Proto vážně nevím, odkud se Lipavského srovnání bere. Dle mého to korektní není.Nepřítomnost regulérní ruské armády na Ukrajině potvrzují satelitní snímky. Tak aspoň od listopadu loňského roku slýcháme, že k projekci ruské síly na Ukrajinu už-už dojde, a ono pořád nic. Trochu se překonává náš ministr zahraničních věcí. Média jej zachytila v neprůstřelné vestě a přílbě na Ukrajině… V čem je vlastně základní problém?Ukrajina je národnostní slepenec. Markantní byly výsledky voleb v době před násilným státním převratem v roce 2014, kdy východ Ukrajiny volil jinak než západ.Východní a západní části Ukrajiny se od sebe liší nábožensky i kulturou, také historickým vývojem a příslušností. Liší se jazykově. Stačí se podívat na to, kolik lidí mluví doma rusky, kolik ukrajinsky. Čím dále na východ, tím víc převládá ruština.V Rusku jsem několikrát byl. Hovořil jsem i s lidmi, kteří se přes svůj ukrajinský původ cítí být Rusy. Takováto je reálná identita. Ukrajina není homogenní stát a její politická reprezentace by z tohoto faktu měla vycházet. Pokus vymazat ruskou kulturu z Ukrajiny určitě neodpovídá zájmu všech obyvatel. Když si náš ministr zahraničních věcí myslí, že svou cestou na Ukrajinu podpoří Ukrajince, pak je to iluzorní. Musíme se ptát, které z nich? Zároveň tím odepisuje národnostní menšiny na Ukrajině, které současná reprezentace tak nějak adekvátně nereprezentuje, nelze říci, že by práva menšin byla respektována.Být zachycen v neprůstřelné vestě, to není znak respektu práv. Náš ministr vyjadřuje podporu těm, kteří na Ukrajině se slzou v oku adorují válečné zločince. Právě banderovcům se na Ukrajině vztyčují památníky a pojmenovávají se po nich ulice, konají se tam kontroverze budící pochody (s hořícími smolnicemi) a „vzpomínkové“ akce. Nezapomínejme, že část Ukrajinců bojovala v divizích SS proti Sovětskému svazu po boku Adolfa Hitlera. Pokud současný Kyjev tepe takovýmto historickým resentimentem, pak si myslím, že náš ministr ve vestě tomu na legitimitě nepřidává. Podle mého názoru – současná kyjevská reprezentace nezastupuje celý lid své země tak, jak má. Aby se situace napravila, je třeba, aby Kyjev dodržoval minské dohody.Volodymyr Zelenskyj dokonce prohlásil, že si „nepamatuje, kdo tyto dohody podepsal…“ Rusko není v textu těchto dohod zmiňováno jako bojující strana na Donbasu. Paradoxně se Rusku předhazuje, že minské dohody nejsou dodržovány. S touto kritikou vystupují země, které přitom v rozporu s dohodami lifrují zbraně na Ukrajinu. Jde o Kanadu, Británii, USA a také Česko…Toto všechno je málo platné, nejde-li se po podstatě. Části ukrajinské populace jsou upírána práva, například na užívání vlastního jazyka. Považuji proto Ukrajinu za zemi s diktátorským režimem. Dávat takovémuto režimu zbraně, režimu s fašistickými rysy, to snad ani není možné normálně komentovat. No tak si připomeňme, kdo byli signatáři minských dohod. Na ně se vztahují povinnosti. Vše se dá dohledat na internetu. Určitě ho mají také na Ukrajině…Mimochodem v Praze na letišti na žádost z Ukrajiny přestali oznamovat lety do Kyjeva v ruském jazyce… K tomu ty dělostřelecké granáty od ministryně Černochové pro Ukrajinu… Není to už jak z říše za zrcadlem? Teď ministr v neprůstřelné vestě? Na setkání s Emmanuelem Macronem v Moskvě Vladimir Putin řekl, že nedbat práv menšin se neslučuje s demokratickými principy žádného evropského státu.Bohužel si ani nejsem jistý, zda naši vlastní čeští reprezentanti zastupují zájmy celého českého lidu. Jak jsem pozoroval mezi lidmi, mnozí mají za to, že naši politici reprezentují namnoze cizí zájmy. Má ministr zahraničních věcí v popisu práce ukazovat se ve vojenské vestě na území cizího státu?Někteří politici z euroatlantické zóny zřejmě chtějí konflikt. Patrně si ho přeje kdokoli další, kdo napětí militantními kroky živí, u nás to jsou tedy Piráti a jejich ministr zahraničních věcí. Myslím si, že česká politika prochází krizí, která mi připomíná něčím druhou republiku. ¨Současná doba si v ničem nezadá s tou, která předcházela 2. světové válce. Jinak určitá protiruská animozita je teď v zemích V4, takových zemích jako je Polsko, Slovensko… Dějiny Slovenska během 2. světové války jsou známy; Slovenský štát to táhl s Hitlerem proti SSSR. Poláci jsou odvěkými rivaly Ruska, nedivme se, že tu jsou odvěké tenze.Přistávající západní speciály s tunami munice pro Ukrajinu, to je pro mě Drang nach Osten v novém provedení. Pokud se Čechů týká, jak jsem řekl, současná nomenklatura politiků nereprezentuje názor celého národa. Je jedno, jaké Rusko je. O socialismus dávno nejde. Láká ruské bohatství, skrývající se dosud pod zemí. Na základě toho je patrné, že každý argument proti Rusku „dobrý“. Zájem je jednoznačný – jde o zabrání ruských zdrojů. Rusko bylo vždy v obranné pozici. V tomto smyslu nic nového pod sluncem. Proč tolik nenávisti proti Rusku? Jde o nabuzení emocí, jako před každým útokem, ať verbálním, či silovým… Jde o vytvoření nálady, která usnadní agresivní jednání.Děkujeme za rozhovor.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

