Lucie Šlégrová vytasila plavkovou prdelínu. „Tak i zezadu je to pohled pro bohy," šílí uživatelé

Česká Miss Lucie Šlégrová, která je známá svými přednostmi, tentokrát ukázala, že má i další. Kromě bujného poprsí totiž na uživatele Instagramu vytasila svoji... 09.02.2022

Všichni už máme tak trochu dost zimního oblečení, teplých svetrů a bund a už se nemůžeme dočkat, až se vytasíme na teplé sluníčko. Stejné pocity sdílí také Lucie Šlégrová.Svým sledujícím na Instagramu totiž prozradila, že už se těší na jaro a léto, až své pozadí vyvalí na sluníčko. Prozatím jej vytasila pouze v lázních. Co dodat, ten Jiří Šlégr se ale má.Na fotografii, kterou uveřejnila Lucie na svém účtu na Instagramu, si užívá pohody v lázních. Rozhodně je na co se dívat.„Vy jste v topu! Naprosto nádherná ženská,“ píše jedna ze sledujících.Stranou nezůstalo ani silnější pohlaví, to si teda rozhodně pošmáklo.Lucie však byla obdařena nejen zezadu, ale také zepředu, někteří lišáci by proto chtěli vidět plavky i z té druhé strany.„A fotka zepředu by nebyla…?“ ptá se jeden z nich.A někteří byli pro to, aby šla Lucie naostro.„Tam je privát, tam se plavky nenosí,“ praví další.Lucie Králová ŠlégrováLucie Šlégrová, za svobodna Králová, vyhrála jako třiadvacetiletá titul Miss České republiky 2005. Na svém kontě má ale také další úspěchy – stala se Miss Teenager Teplice 1997, Miss Teplice 2003 a Miss Severních Čech 2004. Zároveň reprezentovala ČR na soutěži Miss World 2005 v Číně a opět se umístila v soutěži Miss Talent na předních pozicích. Je tedy známá hlavně díky modelingu. Od malička se ale věnovala také tanci a divadlu a vystupovala v mnoha tanečních představeních a společenských akcích.To ale není vše, co Lucie umí a oč se zajímá. Má také dobré srdce, což dokazuje i skutečnost, že se začala věnovat charitě a založila organizaci, která se zaměřila na seniory.Co se týče jejího osobního života, v roce 2008 se provdala za Zdeňka Kaufmanna, se kterým má dva syny, Roberta a Richarda. Nicméně manželství nakonec nevydrželo a Lucie našla znovu lásku u českého hokejisty Jiřího Šlégra. Za toho se vdala v roce 2015 a loni mu porodila syna Rona.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

