Manžel Kerndlové se ostře vyjádřil o Babišovi a médiích. V komentářích se rozhořela diskuze

Zpěvačka Tereza Kerndlová přišla s nečekaným statusem na instagramovém učtu o tom, jak jejího manžela naštval expremiér Andrej Babiš a některá média, jejichž... 09.02.2022

2022-02-09T22:49+0100

2022-02-09T22:49+0100

2022-02-09T22:49+0100

„Já asi nejsem tak upřímná jako můj muž a nevyjadřuju se příliš k tomu, co se píše o nás, našem podnikání mimo hudbu, o naší koupi domu ve Španělsku, ale on už nechce snášet všechny ty ‚bullshity‘ některých médií,“ napsala zpěvačka.Následně Kerndlová sdílela vyjádření svého manžela:„Babiš je lhář!! A když ne on, tak jeho posluhovači! Média jako express.cz nebo idnes.cz si dovolí klamat české občany o cenách nemovitostí, jak cenou, tak i satelitní mapou starou minimálně 10 let. A to jen proto, aby měli čtenost. To, že pan Babiš kvůli politice blbne lidi koblihama, dokážu pochopit, i když je to proti mé srsti, ale zavázat se takhle stupidním článkem lidem, že ceny jsou takové či makové, je další z jeho podvodů. Někdo bude chtít investovat a koupit si dům, byt či apartmán v první linii a bude očekávat cenu, kterou jeho média zveřejňují. Tak se ptám, proč se tohle děje? Je to závist, nepřejícnost nebo senzace? Proto vás všechny žádám, pokud chcete v dnešní době inflace sehnat něco za jejich ceny, obracejte se na ně! S úsměvem a nadhledem manžel Terezy Mayer Kerndlové René Mayer.”Vyvolený Kerndlové dodal, že předposlední skladba jeho ženy má na YouTube přes 20 000 000 zhlédnutí a na Spotify skoro 2 000 000 přehrání.„Tak nechápu, proč se o ní zmiňujete jako o neúspěšné a neaktivní interpretce,” podotkl.Následně se ukázalo, že názory sledujících se v komentářích rozdělily.„Že se tím vůbec trápíte. Myslím, že je to čtenářům stejně úplně jedno. Žijte, užívejte,“ doporučila Veronika Gloser Krejníková.Mezi komentující nechyběl ani starosta Řeporyjí.„Jsou to hyeny, že se tím trápíš,“ vyslovil se Pavel Novotný.Někteří ale status celebrity vůbec neocenili.„Promiňte, ale tohle vyjádření je naprosto mimo. Článek snad psal sám Babiš? Já vůbec Babiše ráda nemám, ale obhájit by se šlo mnohem lépe..“ stojí v poznámce uživatele lav.u.nav.„Nadhled tam není... A odklonit se od tématu a svádět na Babiše článek je úplně mimo....“ podoktla mmsa 32.„Ač Babiše nemám rád, tak co má společného s článkem v bulváru? Bulvár tady byl před Babišem a bude i po něm,“ konstatoval sledující s nickem lada masek.Tereza KerndlováTereza Kerndlová je česká zpěvačka, která začala zpívat se skupinou Black Milk. Již v roce 2002 skupina získala Českého slavíka v kategorii Objev roku, ale v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.Následně pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá takovými singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a další. Dokonce reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nese název S Tebou.Co se týče soukromého života, Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S partnerem René Mayerem je lze považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého showbyznysu. Mají za sebou totiž více než 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Se zpěvačkou zatím děti nemají.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

