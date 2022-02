„Nevíme, co se děje.“ Macron se neradil s NATO ohledně jednání s Putinem, tvrdí média

https://cz.sputniknews.com/20220209/nevime-co-se-deje-macron-se-neradil-s-nato-ohledne-jednani-s-putinem-tvrdi-media-17548645.html

Francouzský prezident Emmanuel Macron nekonzultoval se spojenci NATO návrhy, které projednával s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, uvedl deník Daily Mail...

Macron v pondělí přijel do Moskvy na setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jejich jednání trvalo více než pět hodin.Francouzský prezident své návrhy „s nikým nekonzultoval“, tvrdí deník. „Mezi jeho návrhy patřilo i udělení neutrálního statusu Ukrajině,“ píše list.Jednání s PutinemMacron v pondělí v Moskvě jednal s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, jednání trvalo více než pět hodin. Francouzský prezident v úterý přijel do Kyjeva, kde se setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.Podle Putinových slov Spojené státy a NATO ignorovaly hlavní obavy Ruska ohledně bezpečnostních záruk. Ruský prezident Vladimir Putin konstatoval, že se RF nadále snaží uklidňovat, že NATO je čistě obranná aliance. Podle jeho slov je Rusko ve strategii NATO označeno jako protivník. S francouzským prezidentem byla projednána i otázka toho, že členové NATO sami pumpují Ukrajinu zbraněmi. Dále podle jeho slov Kyjev ignoruje všechny možnosti mírového řešení situace na Donbasu. Rusko je kategoricky proti rozšiřování NATO o nové členy na východě. Tvrzení, že Rusko jedná agresivně, je nelogické, uvedl ruský prezident Vladimir Putin.Francouzský prezident Macron po setkání řekl, že pro Evropu je stále možné najít mírovou cestu. Podle jeho slov jsou nutné nové mechanismy k zajištění stability v Evropě, ale ne cestou přezkumu stávajících dohod. Rusko a Evropská unie se musí dohodnout na konkrétních opatřeních ke stabilizaci situace a deeskalaci.Situace mezi RF a ZápademKyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat. Mimo jiné ruské ministerstvo zahraničí poznamenalo, že výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro budování kontingentů NATO v pohraničních oblastech a že taková obvinění jsou směšná a nebezpečná.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

