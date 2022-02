https://cz.sputniknews.com/20220209/nic-nerikajici-kecy-fiala-zverejnil-video-okamzite-prisla-kritika-za-kopirovani-17543274.html

„Nic neříkající kecy.“ Fiala zveřejnil video, okamžitě přišla kritika za kopírování

Předseda vlády Petr Fiala má za sebou první sérii videí Vítejte u Otázek a odpovědí z Kramářovy vily, v němž se politik věnoval covidu-19, rostoucím cenám... 09.02.2022, Sputnik Česká republika

Fiala se rozhodl postavit do kontrastu počínání svého kabinetu oproti vládě Andreje Babiše.„Já myslím, že děláme všechno jinak než ta předcházející vláda a že to lidé vidí a pociťují to na svých životech. My jsme řekli, že nepůjdeme cestou lockdownů, že nebudeme zavírat služby, že nebudeme zavírat školy, a to také děláme. Řekli jsme, že nebude zmatená komunikace, že se každý ministr nebude vyjadřovat ke všemu, co ho napadne ve věci covidu, ale že ta sdělení půjdou z vlády vždycky v jedné chvíli, že bude mluvit premiér, ministr zdravotnictví, ministr vnitra, ti, co jsou příslušní, a že vláda bude dávat jasná sdělení o tom, co se chystá, a také je bude dávat včas,“ zdůraznil premiér.Fiala se rovněž nevyhnul tématu růstu cen energií. Připomněl, že vláda se snaží pomoct těm, na které tato situace dopadá nejvíc, takže na rozdíl od kabinetu jeho předchůdce současná vláda nepomáhá plošně. Vysvětlil to tím, že lidem, kteří pomoc potřebují, by to nepomohlo dost, a naopak by to pomohlo těm, kdo ji to nepotřebuje.„Tady bych doporučil všem, ať se podívají na stránky, o kterých už mluvil ministr práce a sociálních věcí Jurečka (KDU-ČSL), na stránky energetický příspěvek.cz, kde si lidé najdou všechny informace, které k tomu potřebují. A samozřejmě počítáme i s tím, že třeba část seniorů se úplně nekamarádí s internetem, tak dostanou informaci prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení dopisem v době, kdy budou dostávat důchod,“ prohlásil.Současně ujistil, že ke každému se dostane informace, jak si může zažádat o pomoc, když tu pomoc opravdu potřebuje. Podotkl, že už by se nemělo stávat, aby znenadání končili velcí dodavatelé energií. Podle jeho názoru je zásadní, že Česko bude moct využít ve své energetické politice jadernou energii.„Během několika týdnů jsme připraveni zahájit tendr na dostavbu Dukovan,“ padlo od Fialy s dovětkem, že to už mohly udělat i předchozí vlády.Co se týče Green Dealu, politik si myslí, že se Evropská unie musí postarat o to, aby se v důsledku projektu nedostali lidé do energetické chudoby.Když byl Fiala u tématu inflace, razantně kopl do svého předchůdce. Domnívá se, že hospodaření Babišovy vlády bylo nezodpovědné a roztočilo inflační spirálu dál.„Já si pamatuju, jak jsem měl předvolební debaty s Andrejem Babišem, tehdejším premiérem, tak jsem ho varoval před drahotou a taky před inflací, protože jsem poslouchal, co říkají ekonomové. Ale on říkal, že to bude pár procent, to se nic nestane. A já jsem říkal: ne, ekonomové říkají, že se můžeme dostat nad 6 procent a že to bude problém. Tehdy říkal Andrej Babiš, že straším, ale pravdu jsem měl bohužel já,“ poznamenal Fiala.Jak ukázaly reakce na sociálních sítích, první premiérovo video zapůsobilo určitým dojmem.„Zase jen kecy. Není možné, že tak vzdělaný člověk jako vy, věří tomu, co za ubohosti sám říká... Jako jo... Pro pobavení dobrý, ale kdy začnete řešit Fialovu bídu,“ vyslovil podobný názor Jan Špaček.Spousta dalších lidí obvinila Fialu z kopírování jeho předchůdce.„Babiš začal tyhle ‚semináře‘ a pětikolka v nich pokračuje. Nechápu, proč od A do Zet kopírujete jak chování v minulém režimu, tak předchůdce ve vládách od roku 89. Už aby byly 4 roky v hajzlu,“ okomentoval videozáznam Jan Licek.„To už dělá pan Babiš, přece se nebudete opakovat. Zkuste vymyslet něco nového, snad se zadaří,“ doporučila Vlastina Tina Toms.„Není tomu dlouho, co jste říkal: Babišova vláda nemá nic připravené, dělá zmatená rozhodnutí: a dnes koukám že jsme si moc nepomohli, bohužel to samé,“ neskrývá své zklamání Miloš Kolář.„Pěkně kopírujete Babiše,“ vytkl Fialovi Václav Ficek.Nejednou zazněla od sledujících i výzva k demisi.„Budu slušný, lžete, jak ústa otevřete, žádné dobré zprávy jsem neslyšel a konkrétně jste nic neudělali, bude lepší, když podáte demisi včas a srozumitelně, než toho pokazíte ještě více. Za to vám velmi poděkuji. Jděte pokračovat v přednáškách na škole,“ uvedl Jiří Kuliš.„Nejvíc nás trápí vaše vláda. Největší radost by bylo vaše odstoupení,“ popsal své pocity Oldřich Smolik.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

