Nositel Nobelovy ceny za mír vyzval k „útoku na Moskvu“

Polský exprezident, nositel Nobelovy ceny Lech Wałęsa, vyzval k „útoku na Moskvu“ v případě prudkého vyhrocení situace kolem Ukrajiny. Uvedl to v rozhovoru pro... 09.02.2022, Sputnik Česká republika

„Tentokrát musíme být odvážní. Velmi jsem si (Vladimira) Putina vážil, sem tam jsem ho i podporoval, ale podle mého názoru zašel příliš daleko, přehnal to a už se nesmí couvnout. Nesmí se mu to dovolit, protože každý jeho další útok bude ještě horší,“ prohlásil.Bývalý polský prezident vyzval také k podpoře kyjevských úřadů všemi možnými způsoby.„Polsko by mělo udělat všechno, dokonce i nabírat a povzbuzovat dobrovolníky, protože tady je náš společný zájem. Musíme dát Ukrajině všechny síly, které máme k dispozici,“ zdůraznil Wałęsa.Kyjev a západní státy v poslední době neustále deklarují údajný nárůst „agresivních akcí“ ze strany Ruska u hranic Ukrajiny. Tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko přesouvá jednotky na svém území a podle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho to nemusí znepokojovat. Rusko opakovaně vyvracelo obvinění ze strany Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ s tím, že nikoho neohrožuje a nechystá se na nikoho útočit a výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro umístění další vojenské techniky NATO u ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničních věcí již dříve upozorňovalo, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu bránit se proti ní jsou nejen směšná, ale i nebezpečná.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

