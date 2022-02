„Odevzdali jsme vzdušný prostor a letiště pod kontrolu USA,“ tvrdí šéf Směru-SD Robert Fico

https://cz.sputniknews.com/20220209/odevzdali-jsme-vzdusny-prostor-a-letiste-pod-kontrolu-usa-tvrdi-sef-smeru-sd-robert-fico-17549118.html

Národní rada SR dnes schválila obrannou dohodu s USA, a to nehledě na nesouhlas opozice a širokého kruhu slovenské společnosti. Předseda hnutí Směr-SD Robert... 09.02.2022, Sputnik Česká republika

Šéf Hlasu-SD Pellegrini apeluje na prezidentku, aby dohodu neratifikovala.Robert Fico kromě dohody kritizoval také průběh hlasování a diskuzi, která probíhala v plénu. Předseda parlamentu Boris Kollár si podle Fica neumí udělat v sále pořádek a místo toho, aby tak učinil, diskuzi jednoduše ukončil.Referendum by mělo obsahovat otázku o konání předčasných voleb. Třetí otázka se bude podle Fica týkat zastropování důchodů. Co se týče otázky o dohodě s USA, nad její formulací se zatím pracuje. Dříve se Fico nechal slyšet, že by se tato otázka měla týkat vypovězení dohody.Předseda Směru ještě jednou zdůraznil, že dohoda s USA je nevýhodná pro Slovensko, porušuje suverenitu a neplyne z členství Slovenska v NATO. Podle dohody v některých věcech bude mít na území Slovenské republiky přednost právo Spojených států před slovenským právem.Fico rovněž upozornil na rozhodnutí vlády o vyslání slovenských vojáků, kteří budou cvičit v Polsku a také na Ukrajině. Rozšířením výcvikových aktivit na první půlrok reagují slovenské ozbrojené síly na vývoj bezpečnostní a geopolitické situace v Evropě. Podle Fica se jedná o provokaci.Proti rozhodnutí Národní rady SR se rovněž ohradil také nezařazený poslanec a předseda Hlasu-SD Peter Pellegrini. Ten ze své strany vyzval prezidentku Slovenské republiky Zuzanu Čaputovou, aby smlouvu s USA neratifikovala. Pellegrini ji vyzývá, aby počkala na vývoj referendové iniciativy v této souvislosti i na výsledky referenda.Pellegrini se přiklání k názoru Fica o tom, že při jednání o smlouvě selhalo vedení parlamentu. Podle něj dějiny parlamentarismu nepamatují hanebnější způsob a formu, jakou byla smlouva schválena. Selhal i premiér Eduard Heger, který nevystoupil a v dostatečné míře neuklidnil pochybnosti společnosti.Pellegrini také zpochybnil to, proč vláda se schválením dohody tak pospíchala.Mimořádná schůze k Dohodě o spolupráci v oblasti obrany mezi SR a USA začala včera, v úterý odpoledne. Jednání však doprovázely konflikty a proto byla schůze večer přerušena. Dohodu již odsouhlasila vláda, slovenský ministr obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) spolu s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem v pátek ve Washingtonu podepsali dohodu o obranné spolupráci. Oba vládní představitelé deklarovali, že dohoda neohrožuje suverenitu a svrchovanost Slovenska. Dohodu dnes schválil parlament, a to nehledě na velký odpor ze strany opozice a také společnosti, musí ji však ještě ratifikovat prezidentka Zuzana Čaputová. Ta dříve vyjádřila dohodě podporu. Aby zmírnila obavy veřejnosti, doložila ke smlouvě interpretační doložku. Podle generálního prokurátora však pro americkou stranu není závazná.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

