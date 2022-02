https://cz.sputniknews.com/20220209/pes-mi-trhal-nohy-na-morave-majitel-postval-psa-na-cloveka-muze-zachranili-sousedi-17547192.html

„Pes mi trhal nohy." Na Moravě majitel poštval psa na člověka. Muže zachránili sousedi

Moravští kriminalisté vyšetřují výjimečnou událost, kdy útočník drze přepadl nahodilou oběť a k tomu použil místo zbraně psa. Manželka přepadeného muže tvrdí... 09.02.2022, Sputnik Česká republika

V Rousínově na jižní Moravě majitel psa zaútočil na 41letého muže, a přitom na něj poštval i svého „mazlíčka“. Muž nakonec skončil s vážnými zraněními v místní nemocnici, informoval server CNN Prima NEWS.Útoku údajně předcházelo to, že výtržník se pokusil hodit nedopalek do šálku s kávou, kterou si muž dával o pracovní přestávce za domem. „Když se proti tomu muž ohradil, agresor jej pěstí srazil k zemi, navíc na něj poštval svého psa,“ oznámil mluvčí PČR Jihomoravského kraje David Chaloupka.„Říkal ‚trhej‘“Napadený muž událost podle všeho stále prožívá a vzpomíná na to, jak útočník pobízel svého amerického stafordšírského teriéra: „Říkal ‚trhej‘. Pes mi začal trhat nohy, roztrhal mi gatě, maso mi vytrhával...,“ uvedl a podotkl, že je v rozpacích, proč si ho mladík zvolil pro takový čin. Přitom říká, že se od vidění znají, ovšem není si vědom toho, co by mohlo vyvolat takovou reakci ze strany mladíka.Na to, že to nebyl ryze chuligánský přestupek, ukazuje i skutečnost, že když se napadený probral z šoku a zamířil k místu svého bydliště, agresor se psem ho pronásledoval a vyhrožoval.Manželka postiženého popisuje celou tuto událost následujícím způsobem.„Najednou, po dvaceti minutách, vidíte svého muže totálně od krve, rozcupovaného na cucky, měl rifle úplně na třásně, bundu rozškubanou, že z ní lítalo peří a jenom naříkal a ležel celý zkrvavený, jako z nejhoršího hororu,“ sdělila manželka napadeného muže.Divoch je za mřížemiPo příjezdu záchranářů, se ukázalo, že kromě tržných ran měl muž také zlomená čtyři žebra. Po ošetření byl převezen do nemocnice, kde strávil následující týden. Útočník byl neprodleně po incidentu zadržen policií.Použití místo zbraně psa není pro policii častým případem, ovšem zrovna tento vyniká také obří mírou krutosti.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

