https://cz.sputniknews.com/20220209/slovensko-vysle-vojaky-na-cviceni-do-polska-a-na-ukrajinu-17546014.html

Slovensko vyšle vojáky na cvičení do Polska a na Ukrajinu

Slovensko vyšle vojáky na cvičení do Polska a na Ukrajinu

Slovenské ozbrojené síly se vydají na cvičení do Polska a na Ukrajinu. Toto rozšíření vzdělávacích aktivit v první polovině roku je reakcí na vývoj... 09.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-09T20:48+0100

2022-02-09T20:48+0100

2022-02-09T20:48+0100

slovensko

vojáci

cvičení

slovensko

armáda

polsko

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/17253405_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_5d7998ed5bf1b83fc79dea7a3c13cbf1.jpg

Ve středu byla vládou schválena přítomnost zahraničních ozbrojených sil na území Slovenské republiky a nasazení slovenských vojáků.Cvičení Trojan Footprint bylo původně naplánováno pouze v Maďarsku, ale bude se konat také na Slovensku. Hlavním bodem tohoto cvičení je plánování, provádění a koordinace speciálních operací proti přibližně rovnocennému protivníkovi „neer-peer“.Ke změně došlo také u plánovaného cvičení Steadfast Cobalt 2022. Zde se mění jak termín cvičení tak místo. Původně se mělo cvičení konat v Polsku, ale nakonec to bude v ČR, a to v únoru a březnu. Cvičení původně nemělo trvat tak dlouho. Polské cvičení Pantera 2022 mění název na Eagle Wings 22.Odhadované náklady představují 39 304 EUR, ministerstvo obrany je bude hradit ze svého rozpočtu.Nová obrněná vozidla pro slovenskou armáduNedávno jsme informovali, že slovenská armáda chce zakoupit nové pásové vybavení pro slovenské ozbrojené síly. Nabídky podaly čtyři země. Jedná se o Maďarsko, Švédsko, Španělsko a Polsko. Uvedla to mluvčí Ministerstva obrany (MO) Slovenské republiky Martina Kovaľ Kakaščíková. Ministerstvo oslovilo celkem 33 zemí. Podle mluvčí jsou se zájmem spokojeni.V první fázi plánuje ministerstvo nakoupit 152 kusů pásové techniky. Odhadované náklady na projekt činí 1,739 miliardy EUR včetně DPH, z toho samotná vozidla by mohla stát 1,447 miliardy EUR. Zadávání veřejných zakázek bude probíhat na bázi vláda-vláda. Vyhodnocení zaslaných nabídek má ministerstvo předložit vládě do konce června 2022.Technické specifikace mají při hodnocení nabídek váhu 30 procent, cena 35 procent, logistická podpora deset procent a zapojení slovenského obranného průmyslu 25 procent. Podíl slovenského průmyslu na celkové pořizovací ceně by měl činit nejméně 40 procent.Současná pásová technika je na hranici své životnostiJak argumentuje ministerstvo v materiálu předloženém při schvalování veřejné zakázky vládou, slovenské ozbrojené síly jsou v současné době vyzbrojeny pásovou technikou, která je na konci své technické životnosti s provozuschopností 30 procent. Podle MO je proto jeho použitelnost problematická, a to především kvůli nedostupnosti náhradních dílů a servisní podpory.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220208/sef-ukrajinske-diplomacie-kuleba-oznacil-cesko-slovensko-a-rakousko-za-skutecne-pratele-ukrajiny-17530731.html

slovensko

polsko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vojáci, cvičení, slovensko, armáda, polsko, ukrajina