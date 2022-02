https://cz.sputniknews.com/20220209/staly-zastupce-rf-eu-nedokaze-nahradit-rusky-plyn-ukrajina-nedela-nic-pro-obnoveni-potrubi-17542422.html

Stálý zástupce RF: EU nedokáže nahradit ruský plyn, Ukrajina nedělá nic pro obnovení potrubí

Stálý zástupce RF: EU nedokáže nahradit ruský plyn, Ukrajina nedělá nic pro obnovení potrubí

Evropská unie dnes nedokáže plně nahradit ruské „modré palivo“, nemá také moc velké možnosti pro citelné zvýšení importu zkapalněného zemního plynu (LNG), řekl... 09.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-09T11:16+0100

2022-02-09T11:16+0100

2022-02-09T11:16+0100

svět

rusko

plyn

eu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/988/59/9885979_0:188:2972:1860_1920x0_80_0_0_c1f729b37eb5d326ee9243815cbd667c.jpg

Evropská komise projednává s USA a řadou jiných zemí možnosti rozšířit dodávky LNG do EU. Spojené státy však nemohou dodávat plyn v objemech, které by uspokojily všechny potřeby unie, řekl Čižov.Čižov také podotkl, že Katar a některé jiné země mají na dodávky LNG podepsané kontrakty „na léta dopředu“. Proto si myslí, že EU má samozřejmě jen málo možností podstatně zvýšit import LNG.Evropská unie nevylučuje další sankce vůči Rusku kvůli situaci kolem Ukrajiny, a proto se připravuje na hypotetická odvetná omezovací opatření, a sleduje mj. trh energetických zdrojů, oznámil koncem ledna vysoký úředník v Evropské komisi. Evropská komise uvažuje na tomto pozadí o scénářích s přerušením dodávek ruského plynu, dodal. EU jedná s USA, Norskem, Katarem, Ázerbájdžánem, Alžírskem a jinými zeměmi o rozšíření dodávek LNG, oznámil později šéf evropské diplomacie Josep Borrell.V Kremlu nejednou prohlásili, že Rusko vždy plnilo své smluvní závazky na dodávky plynu do Evropy, a nedalo nikdy důvod k pochybám o své spolehlivosti.Ukrajina neobnovuje zařízeníUkrajina dostává za tranzit ruského zemního plynu do evropských zemí 2 až 3 miliardy dolarů ročně a nedělá nic pro modernizaci své plynovodní sítě, řekl Čižov. Evropská komise dříve oznámila, že se hodlá dozvědět názor Ukrajiny na Nord Stream 2 v procesu certifikace tohoto projektu.„Na druhé straně mají členové EU také vlastní zájmy. Když bude tranzit přes Ukrajinu zastaven, kdo bude dávat zemi tyto peníze? A co bude s Ukrajinou bez těchto peněz? V Evropské komisi to velmi dobře chápou,“ dodal Čižov.RF nejednou prohlásila, že plynovod Nord Stream 2, proti němuž aktivně vystupují USA, které prosazují v Evropě svůj zkapalněný plyn, a také Ukrajina, která se obává, že přijde o tranzit, je komerčním projektem, který je pro Evropu výhodný, a vyzvala k tomu, aby se o něm nemluvilo v kontextu jakékoli politizace. Moskva také prohlásila, že hodlá pokračovat v tranzitu plynu přes Ukrajinu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220208/cesi-se-valky-neobavaji-ale-media-strasi-dal-17533088.html

https://cz.sputniknews.com/20220208/mzv-ruska-na-eskalaci-situace-kolem-ruskych-medii-v-berline-bude-moskva-reagovat-17538830.html

rusko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, plyn, eu