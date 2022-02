Tohle na památku z cesty na Ukrajinu? Ministr zahraničí SR Ivan Korčok má koronavirus

https://cz.sputniknews.com/20220209/tohle-na-pamatku-z-cesty-na-ukrajinu-ministr-zahranici-sr-ivan-korcok-ma-koronavirus-17549404.html

Pozitivní test šéf slovenské diplomacie ohlásil krátce po jednání v Kyjevě, a to na svém facebookovém profilu. 09.02.2022, Sputnik Česká republika

„Samé pozitivní zprávy. Nejprve Petra Vlhová, pak hlasování v parlamentu a do třetice nyní, bohužel, výsledek covid testu: Pozitivní,“ smutně konstatoval šéf slovenské diplomacie.Portál Topky zveřejnil fotografii z úterního jednání, kde je jasné, že všichni čtyři představitelé diplomacie (ostatní z Česka, Rakouska a Ukrajiny, pozn. red.) byli na tiskové konferenci a na fototermínu bez roušek.Covid pro Korčoka nepřichází příliš v optimálním čase, protože v úterý absolvoval jednání na Ukrajině a musel navíc jedním dechem i reagovat na ukrajinské ministerstvo, které požadovalo omluvu za to, jak v parlamentu poslanci LSNS manipulovali s jejich státní vlajkou.„Ivan Korčok během jednání v Kyjevě potvrdil pevnou a neochvějnou pozici Slovenska při podpoře Ukrajiny. Nesprávné zacházení s vlajkou Ukrajiny poslanci Markem Kotlebou a Andrejem Medveckým (oba LSNS) nemůže touto podporou otřást,“ zdůraznilo ještě včera velvyslanectví.Šéf diplomacie uvedl, že se za chování poslanců stydí o to víc, že k incidentu došlo během jeho úterních jednání v Kyjevě.„Několik týdnů trvající hysterie a strašení lidí kvůli obranné smlouvě s USA se proměnilo v běsnění opozice a extremistů v parlamentu. Už je těžké mezi nimi rozeznat rozdíl. Mlátí se hlava nehlava a nedotknutelné už nejsou ani symboly našeho souseda, který se nachází v obtížné situaci,“ konstatoval Korčok. Vyjádřil lítost a ujistil, že Slovensko se svému východnímu sousedovi diplomaticky omluví.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

