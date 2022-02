https://cz.sputniknews.com/20220209/usa-dosadily-do-cela-slovenska-sve-poskoky-danko-reaguje-na-prijeti-obranne-dohody-17545125.html

„USA dosadily do čela Slovenska své poskoky.“ Danko reaguje na přijetí obranné dohody

Národní rada Slovenské republiky navzdory obrovskému odporu veřejnosti, generální prokuratury a opozice schválila dohodu o obranné spolupráci s USA (DCA). Je... 09.02.2022, Sputnik Česká republika

Pro přijetí dohody, která má umožnit vstup amerických vojáků na slovenské vojenské základny, hlasovalo 79 poslanců ze 140 přítomných, proti bylo 60. Potřebná je ještě ratifikace dohody prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Dokument ještě předtím odsouhlasila vláda, minulý týden jej zástupci SR a USA podepsali v americkém Washingtonu.Komentář k dohodě Sputniku poskytl bývalý předseda Národní rada Slovenské republiky, předseda Slovenské národní strany Andrej Danko.„Je mi velmi líto, že se nepovedlo zastavit smlouvu se Spojenými státy. Před třemi lety jsem jako předseda Národní rady SR tuto smlouvu zastavil.Smlouva o spolupráci se Spojenými státy je úplně zbytečná a eskaluje napětí mezi Evropskou unií a USA na jedné straně a Ruskou federací. Osobně mě mrzí, že větší část obyvatelstva Slovenské republiky zastává názor, že tato smlouva je zbytečná, ale přesto ji parlament podepsal.Chtěl bych tlumočit našim přátelům a bratrům v Ruské federaci, že v případě, že se naše politická strana SNS dostane k moci, uděláme vše pro to, aby tato smlouva byla zrušená.Spojené státy do čela Slovenské republiky dosadily své poskoky. Zaplatily kampaň prostřednictvím svých lidí Zuzaně Čaputové, prezidentce, a dnes tu mají v čele státu lidi, kteří mají problémy sami se sebou.Je to dnes velká hanba Slovenské republiky, věřím, že v nejbližších parlamentních volbách Slováci dají podporu politickým stranám, které si tu nepřejí vojska USA. Ruská federace je garantem stability míru a tlak Spojených států amerických je pro mě čím dál, tím víc symbolem toho, že USA chtějí úplně rozbít Evropskou unii, USA chtějí napětí v Evropě tak, aby dolar opět zvítězil nad eurem,“ říká pan Danko.Dohoda DCA umožní americkým ozbrojeným silám využívat vojenská letiště Malacky-Kuchyňa a Sliač. Místo nájmu USA investují finanční prostředky pro jejich modernizaci. Dohoda má platit deset let. Poté zůstává i nadále v platnosti, nebo ji je možné vypovědět s roční výpovědní lhůtou. Podle nedávného průzkumu agentury Median by přítomnost amerických vojsk na území Slovenska překážela až 64 procentům Slováků.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

