Vláda mění opatření. Končí povinnost prokazovat se očkováním, na hromadné akce může více lidí

Vláda mění opatření. Končí povinnost prokazovat se očkováním, na hromadné akce může více lidí

Do 18. února budou nadále platit stávající pravidla. Po 18. únoru by se počet zvýšil na 500 a u sedících diváků to bude o 50 % zbývající kapacity. Od středeční... 09.02.2022, Sputnik Česká republika

Počet sedících diváků se týká představení, sportovních akcích nebo také vzdělávacích akcích. Mezi další hromadné akce patří kulturní, sportovní nebo tradiční akce a slavnosti.Vláda přistoupila ke zrušení očkovacích certifikátu poté, co Nejvyšší správní soud zrušil opatření, na základě kterého se lidé museli certifikátem prokázat nebo museli doložit certifikát o prodělané nemoci. Poté mohli lidé navštívit restaurace, ubytovací zařízení a hromadné akce.Z rozhodnutí vlády tak vyplynulo, že ministerstvo zdravotnictví už nebude opatření měnit, ale bude povinnost zrušena i tam, kde dosud platila. Premiér vlády Petr Fiala uvedl, že jejich rozhodnutí se zakládá na doporučení odborníků. Není to tedy pod tlakem soudního verdiktu.Očkovací certifikáty však nadále budou mít svůj význam, jelikož se bez něj nedostaneme do zahraničí. Většina zemí trvá na tom, aby se lidé prokázali očkováním nebo proděláním nemoci.Jednání vlády by se mělo týkat také kompenzace pro podnikatele, kteří se kvůli epidemii potýkali s problémy v období mezi 25. listopadem a 26. prosincem. Pomoc by se dotkla okolo 11 000 podnikatelů. Stát by měl vyplatit okolo tří miliard korun.„Podpora se bude týkat subjektů, kde došlo k poklesu tržeb o padesát procent v porovnání s druhým pololetím roku 2019, a bude zastřešena maximální částkou, která bude variovat někde mezi 500 000, maximálně milionem, milionem a půl, podle toho, o které odvětví a o kterou skupinu subjektů se bude jednat,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.Státní rozpočet pro letošní rokDnes, tedy ve středu 9.2.2022, vláda schválila státní rozpočet pro letošní rok. Na sociální síti to potvrdil ministr financí Zbyněk Stanjura.„Schodek 280 miliard, o 100 miliard méně proti návrhu A. Schillerové a A. Babiše, o 140 miliard méně proti výsledku roku 2021. Jde to i bez zvýšení daní,“ uvedl Stanjura.Vláda Petra Fialy odmítla návrh předchozí vlády Andreje Babiše se schodkem 377 miliard korun, a tak Česká republika je nyní v rozpočtovém provizoriu. Fiala po jednání tripartity sdělil, že se schodkem 377 miliard korun by to podporovala pouze zvyšování inflace.Ministerstvo financí uvedlo, že úspora bude ve výši 14 miliard korun. Z platů státních zaměstnanců chce ušetřit 8,8 miliardy korun a snížením dotací na obnovitelné zdroje 8 miliard korun.Vláda by rovněž měla rozhodnout o jmenování Michala Koudelky, který se má stát plnohodnotným ředitelem BIS. Fiala minulý týden navrhl, aby byla projednána Koudelkova nominace ve sněmovním bezpečnostním výboru, což je předchozí bod ke jmenování šéfem BIS.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

