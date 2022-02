https://cz.sputniknews.com/20220210/americka-okupace-zacina-blaha-obvinil-caputovou-ze-znasilneni-slovenskeho-naroda-17557548.html

„Americká okupace začíná.“ Blaha obvinil Čaputovou ze znásilnění slovenského národa

„Americká okupace začíná.“ Blaha obvinil Čaputovou ze znásilnění slovenského národa

Včera slovenská prezidentka Zuzana Čaputová ratifikovala smlouvu o obranné spolupráci s USA.Jak poukazuje na svém Facebooku slovenský opoziční poslanec Ľuboš... 10.02.2022

K aktuální situaci na Slovensku se vyjádřila předsedkyně české komunistické strany Kateřina Konečná, která dostala množství dotazů od svých sledujících v souvislosti s děním v této zemí. Co se tedy podle ní na Slovensku stalo?„Tři tisíce amerických vojáků bude stát mimo zákony suverénního státu. Takže pokud třeba americký voják někoho napadne, spravedlnosti se nedovoláte. A pokud dojde k horšímu zločinu, například ke znásilnění, což už se mimochodem v zemích, kde má USA své základy, stalo, musí Slováci potupně žádat americkou stranu, zda mohou takového vojáka soudit. Děsivé,“ uvedla Konečná.Česká politička dodala, že v rámci této „potupné“ dohody mohou Američané na území Slovenska dokonce umístit jaderné zbraně. „Opanují vzdušný prostor a nemusí se ani dovolovat, ba dokonce mohou narušit i vlastnická práva slovenských občanů,“ poznamenala Konečná s tím, že pro schválení dohody je pouhých 32 % občanů.Podle Konečné otázkou je, proč o tak zásadních událostech mlčí česká média.„Jindy s takovou vervou dělají rozhovory a zveřejnují vystoupení prezidentky Čaputové snad kvůli tomu, aby českým občanům ukázala, jak májí volit příštího prezidenta, tak teď mlčí. Jak o potupné dohodě, tak třeba o lžích paní Čaputové ještě, než se stala prezidentkou,“ poznamenala Konečná.Podle političky je důležité, aby česká veřejnost podpořila Slováky v boji proti této dohodě.„Slováci, jsme s Vámi, nedejte se. Máte naši maximální podporu ve sběru podpisů pod referendum o takovém podrazu. To je přesně to slovo, čeho se na vás vláda Slovenska s prezidentkou Čaputovou dopustila,“ řekla Konečná.Co ale o ratifikaci smlouvy říká slovenský opoziční poslanec Ľuboš Blaha?„Americká okupace začíná. Vojáci, tanky, jaderné zbraně. A konec národní suverenity,“ oznámil Blaha.Poslanec odkazuje na nedávný výzkum veřejnoprávní stanice RTVS, který ukázal, že dvě třetiny Slováků nechtějí americké vojáky na svém území. Čaputová ale podle něj ukázala, že má tyto lidi zcela „na salámu“.„Slováci jsou podle ní „omyl“. Ona znásilnila slovenský národ. Důležité, že cinkne patnáctka měsíčně na účet z jejich daní. A američtí bossové se odmění za služby Washingtonu, don´t worry. Zase vyhraje nějakou fingovanou cenu a z dcerky udělají hvězdu,“ domnívá se Blaha.Poslanec přemýšlí, na co vůbec prezidentka tak dlouho čekala.Dodal, že si Čaputová přitom neodpustila nechutnou poznámku na adresu generálního prokurátora Maroše Žilinky.„Generální prokurátor otevřeně přirovnal americkou okupaci k okupaci Varšavské smlouvy z roku 1968 – on ví, co je to Obranná dohoda s USA za zločin proti Slovensku! A Čaputová to považuje za „absurdní“. Zjevně netuší, co to slovo znamená – to slovo je definicí jejího prezidentského výkonu. Nuže ale ano, přirovnání k sovětské okupaci je absurdní, protože sovětští vojáci museli dodržovat československé zákony, zatímco ti američtí si zde mohou dělat, co jen chtějí,“ poznamenal Blaha.Čaputová by si podle něj měla místo patetických řečí o roce 1968 uvědomit, že se do dějin zapíše jako „Tuka v sukni“.Slovenský poslanec na závěr dodal, že považuje Čaputouvou za vlastizrádkyni.„Jste americká agentka. Jste hanba národa. A vaše nenávist k Maroši Žilinkovi pramení z vašich komplexů méněcennosti. Vidí to každý. Vy už ani nelezte na ulici, vážená Madam Doložka. Maminky budou ukazovat svým dětičkám, že aha – to je ta vlastizrádkyně, kvůli které nás okupují Američané. Nikdy nebuď jako ona!“ uzavřel Ľuboš Blaha.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

