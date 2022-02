https://cz.sputniknews.com/20220210/cena-plynu-v-evrope-vzrostla-na-temer-890-dolaru-za-tisic-metru-krychlovych-17570364.html

Cena plynu v Evropě vzrostla na téměř 890 dolarů za tisíc metrů krychlových

Cena březnových futures podle indexu TTF, největšího evropského hubu, byla při zahájení obchodní seance 890 USD a v prvních hodinách vykazovala stabilní růst, dosahující maxima 910,8 USD. To je 3,8 % nad středeční zúčtovací cenou 877,2 USD. Pak se však růst kotací zpomalil, ceny se dostaly do mínusu a klesly na téměř 850 USD. Zavírací cena byla 889,1 USD, což je o 1,4 % vyšší než středeční výsledná cena s přihlédnutím ke směnnému kurzu (cena na burze ICE je uvedena v eurech).Citelné zvyšování cen plynu v Evropě začalo na jaře 2021, kdy se průměrná spotová cena podle indexu TTF hubu pohybovala v rozmezí 250–300 USD za tisíc metrů krychlových. Na konci léta přesáhla hodnota kontraktu s dodávkou „den dopředu“ 600 dolarů a začátkem října to bylo již 1000 dolarů. Historického maxima na trhu futures ve výši 2190 USD bylo dosaženo 21. prosince. Poté kotace korektivně klesly, ale obecně takové trvale vysoké ceny nebyly za celou historii provozu plynárenských hubů v Evropě, to znamená od roku 1996.Odborníci připisují růst cen několika faktorům: silné poptávce po zkapalněném zemním plynu (LNG) v Asii, omezeným dodávkám od hlavních dodavatelů a nízké hladině naplněnosti evropských podzemních zásobníků po dlouhé studené zimě a horkém létě v roce 2021.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

