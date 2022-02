https://cz.sputniknews.com/20220210/cesko-trapi-stale-vyssi-ceny-benzinu-anafty-jsou-nejdrazsi-za-dva-mesice-17558353.html

Česko trápí stále vyšší ceny benzinu a nafty. Jsou nejdražší za dva měsíce

Česko trápí stále vyšší ceny benzinu a nafty. Jsou nejdražší za dva měsíce

Údaje společnosti CCS, která sleduje ceny pohonných hmot, nejsou zrovna radostné. Vyplývá z nich totiž, že benzín a nafta jsou na čerpacích stanicích v Česku... 10.02.2022, Sputnik Česká republika

česko

benzín

nafta

cena

pohonné hmoty

Pohonné hmoty jsou čím dál dražší. Jejich cena se zvyšuje od druhé poloviny ledna, ale v současné chvíli se ceny dostaly na nejvyšší úroveň od počátku loňského prosince. Aktuálně tak cena benzinu Natural 95 stoupla na průměrných 36,78 koruny za litr, což znamená, že v uplynulém týdnu vzrostla o 37 haléřů. Nafta ve středu stála v průměru 35,77 Kč/l, což je zdražení o 41 haléřů víc než o týden dřív.Za zmínku stojí, že v porovnání s cenami před rokem jsou benzin i nafta podle CCS nyní dražší na litru zhruba o 8,30 Kč.Ceny pohonných hmot se ale napříč republikou mírně liší. Například nejlevnější benzin pořídí řidiči v Karlovarském kraji, kde litr v průměru stojí 36,34 Kč. Nafta je zase nejlevnější v Ústeckém kraji – zhruba 35,35 Kč za litr. Naopak nejdražší paliva jsou nabízena v pražských čerpacích stanicích, kde řidiči natankují Natural 95 v průměru za 37,89 Kč/l a naftu za 36,99 Kč/l.Bohužel to ale vypadá, že toto zdražování není finální. Dle odhadů by totiž ceny měly dále růst.Zdůvodňuje to rychlým růstem ceny ropy Brent až na 92 dolarů (asi 1950 Kč) za barel na konci ledna. To je totiž o 14 % více proti počátku roku a také nejvyšší cena od října 2014.K cenám pohonných hmot se vyslovil také hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda, který prohlásil, že ceny pohonných hmot v Česku už jsou vyšší než v Rakousku. Naopak Polsko se nyní chlubí nejnižšími cenami v celé EU. Je tak překvapivě levnější než Bulharsko nebo Rumunsko. Může za to snížení tamní DPH na pohonné hmoty z 23 na osm procent, které je platné od 1. února. V přepočtu na české koruny tak litr benzínu vychází v Polsku o asi devět korun levněji než v Česku.Stejně tak levněji než v ČR natankujete benzin v Maďarsku, ve Slovinsku nebo v Rakousku. Na Slovensku je jeho cena téměř stejná. V Chorvatsku, v Itálii či v Německu je ale benzin tradičně dražší než v Česku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

