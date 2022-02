https://cz.sputniknews.com/20220210/co-je-vam-do-toho-dara-rolins-to-poradne--natrela-vsem-neprejicnym-haterum-co-se-stalo-17555544.html

„Co je vám do toho?!“ Dara Rolins to pořádně natřela nepřejícným haterům a schválně vystavila zadek

Slovenská zpěvačka Dara Rolins byla nedávno na dovolené na Maledivách, kam vyrazila se svou láskou, fotbalistou Pavlem Nedvědem. Její Instagram se tak proměnil... 10.02.2022, Sputnik Česká republika

Sto lidí, sto chutí. Toto pořekadlo platí snad na vše. Jinak tomu není ani v případě slovenské zpěvačky, která se tentokrát rozhodně nezavděčila všem, když vyrazila za odpočinkem k moři. Mnozí ji totiž kritizovali za to, co sdílí.To však ale nebylo vše. Pokračovala vzkazem, který adresovala všem haterům. V něm uvedla, co si o tom všem myslí a jasně uvedla svůj názor na jejich slova.A u svých příznivců okamžitě našla zastání a podporu, stejně jako si vyslechla plno milých slov. Přidaly se dokonce i některé celebrity.Jiní dodávali, že to Dara velmi výstižně a suprově napsala. „Jo… Absolutní souhlas… Žij na doraz a užívej života,“ přáli jí.Mnozí jen nechápavě kroutili hlavou nad tím, že vůbec Dara musí něco takového řešit.Další podotkla, že je dobře, že se Dara může vyzpovídat svým fanouškům: „Ještě, že teď se můžete vypsat na sociálních sítích. Bulvár neví, čím zaujmout, a jiní škarohlídkové též… Sluší vám to, Daro, a jen tak dál.“Jiní zastávali názor, že si Dara z haterů vůbec nemá dělat těžkou hlavu. „Nádech, výdech. Nahoď úsměv a pěkný dník,“ psali.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.Pokud jde o její osobní život, Dara byla několik let partnerkou zpěváka a kytaristy kapely Wohnout Matějem Homolou, s nímž má dceru Lauru. Pár se však v roce 2010 rozešel. V letech 2011 až 2018 tvořila pár se slovenským rapperem Rytmusem, nakonec se ale i oni rozešli. V současné době randí s fotbalistou Pavlem Nedvědem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

