Publikace ničím nepodložených tvrzení v západních médiích o ruské invazi na Ukrajinu má za cíl prosazení v Evropě amerického zkapalněného zemního plynu (LNG)... 10.02.2022, Sputnik Česká republika

Autorka příspěvku Inez Zöttlová napsala, že na pozadí protiruské hysterie v amerických a evropských médiích má odvětví těžby paliv v USA výbornou náladu, poněvadž se mu podařilo předčít přímé konkurenty v dodávkách LNG a také proto, že mu řeči o brzké válce mezi Moskvou a Kyjevem pomáhají v zastrašování zemí EU následky spuštění plynovodu Nord Stream 2.„Amerika je hlavní energetický beneficient mobilizace ruských vojsk na hranici s Ukrajinou. USA se v prosinci změnily v největšího vývozce LNG na světě. Předstihly Katar a Austrálii. Podle odhadu společnosti Rystad stouply dodávky do Evropy v listopadu-prosinci o 75 %, v důsledku čehož se Evropané stali největšími nákupci zboží, kterému Trumpova administrativa říkala v tomto období molekuly americké svobody,“ vysvětlila novinářka a dodala, že Německo bylo šokováno požadavkem předcházejícího prezidenta USA ohledně osvobození z ruského energetického zajetí.Zöttlová připomněla, že již před vítězstvím Joea Bidena ve volbách neměli němečtí experti moc dobrý názor na LNG. „Zástupci EU psali ve The Wall Street Journal, že podle jejich výpočtů je ruský plyn mnohem levnější, a pak učinili anonymní předpoklad: Zdá se, že Trumpova strategie spočívá v tom, aby nás přinutil kupovat dražší americký plyn,“ poznamenala Inez Zöttlová.Autorka článku uvedla jako příklad prohlášení hlavy lobbystického spolku LNG Allies Freda Hutchinsona o tom, že USA mají přímý zájem na nepřítomnosti Ruska jak na celoevropském, tak německém energetickém trhu.Řekl však dále, že překonání problému nespočívá v podepsání dlouhodobých smluv s Moskvou, ale s jinými partnery, přesněji řečeno s americkými společnostmi.Mluvčí Bílého domu Jen Psakiová dříve prohlásila, že americká administrativa i nadále vystupuje proti projektu ruského plynovodu Nord Stream 2 a slibuje, že nepřipustí jeho uvedení do provozu v případě eskalace situace na Ukrajině.Washington dávno kritizuje ruský plynovod a prohlašuje, že prý posílí závislost Evropy na ruském plynu.Kreml ze své strany prohlašuje, že Nord Stream 2 je z obchodního hlediska výhodný pro EU, a vyzývá, aby nebyl vzpomínán v kontextu jakékoli politizace. Moskva zdůrazňuje, že hodlá pokračovat v tranzitní dopravě plynu přes Ukrajinu.

